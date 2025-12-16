Deportivo 1 - Mallorca 0: A octavos gracias al debut soñado de Noé

El canterano encendió Riazor con su entrada y firmó un gol histórico en el tramo final de partido para meter al Deportivo en octavos de final de la Copa del Rey

La Copa del Rey y el Dépor se echaban de menos. Tras años de desidia y decepciones, Riazor volvió a brillar en la competición copera al eliminar al Mallorca gracias a un tanto del canterano Noé Carrillo el día de su debut con el conjunto blanquiazul.

El Dépor plantó cara al Mallorca desde el primer minuto gracias a la garra y la energía que imprimieron Noubi y Quagliata por las bandas. Los de Hidalgo lograron igualar las fuerzas de su rival para que no se notara la diferencia de categoría. Herrera disfrutó de la primera tras una buena internada por la izquierda de Quagliata. El atacante, en buena posición, sólo lograba un tímido disparo que atrapaba sin problema el meta visitante.

El Mallorca buscaba hacer daño al Dépor en salidas rápidas. Abdón peleaba arriba ante una zaga formada nuevamente por Comas y Barcia. Con el paso de los minutos el conjunto mallorquín se adueñó del partido y empezó a decantar la balanza a su favor. El Dépor se encontraba con problemas hasta para sacar balones de atrás y sufrió en diferentes acercamientos. Asano se convirtió en un quebradero de cabeza y en sus botas nacieron varias acciones de peligro.

También tuvo que aparecer Eric Puerto. El guardameta salvó al Dépor con una gran mano tras un potente disparo de Javi Llabrés que el portero enviaba a córner. Con el empate a cero se llegaba al descanso del encuentro y la eliminatoria seguía igualada. Los coruñeses salieron muy motivados y pudieron adelantarse. Primero con un gran disparo de Villares desde la frontal que se estrellaba en el palo y después con un remate de Mula que salía cerca del poste mallorquinista.

El arrebato no duró mucho y el choque volvió a equilibrarse a la espera de las sustituciones que se atisbaban desde la banda. Hidalgo dio entrada a Soriano y Luismi en lugar de Mella y Rubén López. El mensaje era claro y el Dépor iba a por todas. Sin embargo el Mallorca la tuvo en un claro remate de cabeza que se marchaba desviado.

Los blanquiazules empezaron a tocar con más peligro y una buena aparición de Soriano dejó a Herrera en buena posición para chutar. Su lanzamiento raso y ajustado era detenido sin grandes problemas. La eliminatoria estaba en la unidad b e Hidalgo apostó por dar entrada a Bil y a Stoichkov. El delantero del Fabril recibió una gran ovación y él correspondió con unos muy buenos minutos.

El choque entró en ebullición y se la pudo llevar cualquiera. Maffeo avisó con un potente disparo que se estrellaba en el larguero y en la contra de esa acción Soriano y Bil se plantaban dentro del área rival. El disparo del delantero salía rozando el palo.

Riazor creía en su equipo y se vino abajo con el debut de un canterano: Noé Carrillo. El centrocampista pronto demostró sus grandes cualidades y su impresionante poderío físico. Y la magia de la Copa tenía reservada una sorpresa para el Dépor tras años de grandes desilusiones. Bil remataba al palo un buen centro y en el rechace Noé anotaba a puerta vacía. Debut soñado para un chaval que hacía enloquecer a Riazor.

El Dépor aguantó el descuento y logró una clasificación histórica para octavos tras años deambulando por una competición con la que se ha alzado dos veces en su historia.