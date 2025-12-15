El Dépor impulsa una gran recogida solidaria de alimentos antes del partido de Copa del Rey

Este martes 16 de diciembre, con motivo del partido de Copa del Rey entre el RC Deportivo y el RCD Mallorca que se disputará en el Estadio ABANCA-Riazor, la RC Deportivo Fundación ha puesto en marcha una recogida solidaria de alimentos no perecederos en colaboración con el Banco de Alimentos, con el objetivo de brindar apoyo a las familias más necesitadas de la comunidad gallega.

Los aficionados podrán participar antes del inicio del partido, depositando alimentos en los puntos habilitados del estadio, situados en las puertas 22 y 23 del Pavillón y en las puertas 2 y 3 de Tribuna.

Entre los productos más recomendados se encuentran leche, aceite, arroz, pasta, legumbres secas o en conserva, conservas de pescado y carne, alimentos infantiles, azúcar y cacao soluble, que son de gran utilidad para cubrir las necesidades básicas de muchas familias.

Desde el RC Deportivo animan en una nota en su web a toda la afición a sumarse a esta iniciativa recordando que cada pequeño gesto cuenta y puede convertirse en un apoyo fundamental para quienes más lo necesitan.

La entidad destaca que esta acción refuerza los valores de solidaridad y compromiso social que siempre han caracterizado al deportivismo gallego, demostrando que el equipo y sus seguidores juegan en equipo también fuera del terreno de juego.

El club hace un llamamiento especial a los socios y seguidores para que acudan con tiempo suficiente antes del partido y puedan aportar su colaboración de manera segura y organizada, contribuyendo así a hacer llegar alimentos esenciales a las familias más vulnerables en estas fechas señaladas.