El Deportivo podría enfrentarse al Celta en Copa del Rey

Rubén López celebra con la afición su gol ante el Sabadell. RCDeportivo

El Deportivo superó al Sabadell por cero goles a dos y afrontará ahora una ronda de dieciseisavos de final. Los coruñeses jugarán en Riazor y su rival será un equipo de Primera División.

El martes se celebrará el sorteo en Madrid y los coruñeses conocerán el rival de una ronda que se disputará entre el 16 y el 18 de diciembre.

En total son trece los posibles rivales del Deportivo. La lista está compuesta por: Sevilla, Villarreal, Celta, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Betis, Elche, Alavés, Osasuna, Getafe, Mallorca, Valencia y Levante.

Ese encuentro copero llegará en medio de la última semana liguera en la que el Dépor recibirá a la Real B en Riazor y viajará a Andorra para cerrar allí el 2025.