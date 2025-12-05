El Deportivo podría enfrentarse al Celta en Copa del Rey
Los coruñeses se medirán a un equipo de Primera División y el choque será en Riazor
Crónica del último partido: Sabadell 0 - Deportivo 2: El Dépor se apunta a otra ronda de Copa
El Deportivo superó al Sabadell por cero goles a dos y afrontará ahora una ronda de dieciseisavos de final. Los coruñeses jugarán en Riazor y su rival será un equipo de Primera División.
El martes se celebrará el sorteo en Madrid y los coruñeses conocerán el rival de una ronda que se disputará entre el 16 y el 18 de diciembre.
En total son trece los posibles rivales del Deportivo. La lista está compuesta por: Sevilla, Villarreal, Celta, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Betis, Elche, Alavés, Osasuna, Getafe, Mallorca, Valencia y Levante.
Ese encuentro copero llegará en medio de la última semana liguera en la que el Dépor recibirá a la Real B en Riazor y viajará a Andorra para cerrar allí el 2025.