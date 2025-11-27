El Deportivo sigue sin detalles sobre los planes del Mundial 2030

En el día de ayer conocimos que A Coruña mantiene su plan de ser sede mundialista en 2030. Sin embargo tal y como ha podido confirmar Quincemil, el Deportivo sigue sin información concreta y detallada sobre el proyecto.

Dos concejales de A Coruña, Manuel Vázquez y Gonzalo Castro, se desplazaron ayer a Madrid para mantener una reunión en LaLiga sobre medidas a tomar por diferentes ciudades españolas contra la violencia en el deporte. Además, participaron en una reunión telemática entre FIFA y RFEF en la que el estamento que dirige el fútbol mundial estableció nuevos plazos para las sedes: en septiembre de 2026 se estudiará el grado de cumplimiento de los diferentes proyectos.

Desde hace meses las diferencias entre Deportivo y Ayuntamiento sobre este tema son más que evidentes. El club sigue denunciando la falta de información recibida, mientras que desde el consistorio se asegura que en las próximas semanas habrá novedades importantes sobre la financiación privada del proyecto.

Así lo avanzó Gonzalo Castro en entrevista con Adrián Candal de La Ser. El concejal expuso además la posibilidad de que FIFA pueda rebajar algunas de las exigencias iniciales para los estadios que albergarán partidos del Mundial. Y es que además de la financiación, el gran punto de fricción es la ampliación de aforo en Riazor. El club ve muy perjudicial esta medida en el plano económico y deportivo, mientras que el Ayuntamiento cree que es una gran oportunidad para modernizar las instalaciones.

Las próximas semanas serán cruciales para desvelar y conocer quién se hace cargo de la financiación privada y cómo afrontar la posible reforma de Riazor.