El exentrenador del Deportivo, Óscar Gilsanz, no dirigirá a la Ponferradina

Óscar Gilsanz fue uno de los técnicos sondeados por la Ponferradina para coger el equipo tras la mala racha de resultados que atraviesa. Tras una toma de contacto entre las partes, el conjunto berciano se decantó finalmente por Mehdi Nafti, ex entrenador de CD Lugo.

De esta manera Óscar seguirá esperando alguna opción tras su salida del Dépor en junio de este año. Gilsanz tuvo diferentes propuestas a lo largo de estos meses pero ninguna fue lo suficientemente atractiva como para cogerla.

El técnico también rechazó en su momento la propuesta del Deportivo para seguir integrado dentro del club y tras muchos años en los banquillos vive un periodo de pausa y tranquilidad.

A estas alturas de noviembre son muchos los equipos que ya han optado por un relevo en sus banquillos tanto en Segunda División como en Primera RFEF. El último en ser despedido ha sido Ibai Gómez, ex jugador del Dépor y técnico hasta ahora del Andorra. Su marcha impedirá el reencuentro con el conjunto blanquiazul que visitará el Principado en la última jornada de liga de este 2025.