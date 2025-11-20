LaLiga premia y reconoce el trabajo del Deportivo en dos áreas internas

El Deportivo ha sido elegido como club del mes por LaLiga por su trabajo y desarrollo en dos áreas concretas: la consolidación de Recursos Humanos y la estrategia en contenidos digitales.

El club recibió este noviembre el reconocimiento que premia su gestión interna y desarrollo de personas dentro del área de Recursos Humanos.

La entidad herculina explica que en concreto se valoran los diferentes pero a la vez complementarios perfiles que "permiten el crecimiento y buen funcionamiento en las relaciones laborales, cultura organizativa, planificación estratégica, desarrollo profesional y apoyo transversal a todas las áreas del club. Las iniciativas impulsadas desde este departamento han sido consideradas por LaLiga como buenas prácticas y han sido compartidas en sesiones formativas con otros clubes".

Esta distinción se une a la del mes de septiembre, mes en el que el Deportivo fue reconocido por su estrategia en contenidos digitales.

LaLiga valoró de manera positiva el desarrollo de digitalización del club y la creación de contenidos de producción propia. El club ha apostado por el formato audiovisual y ha crecido un 100% en producción de vídeo, un 38% en nuevos seguidores y un 14% en visualizaciones totales.



Una de las grandes novedades de esta temporada son las previas que el club ofrece a través de su canal de YouTube en las que se analizan los encuentros y se realizan entrevistas a diferentes protagonistas.

Estos reconocimientos suponen un crecimiento institucional y la consolidación de un modelo moderno y adaptado a los nuevos tiempos.