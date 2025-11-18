Deportivo: Metamorfosis de un club que aspira al ascenso

El triunfo del Deportivo en Córdoba deja muchos análisis posibles. Aunque el equipo no fue brillante y sufrió en muchas fases del encuentro, los de Hidalgo lograron una de esas victorias que siempre se necesitan para estar arriba.

La pegada y efectividad en los momentos decisivos fueron clave a la hora de entender este uno a tres. El equipo tiene carencias pero a la vez se muestra diferencial en otros aspectos, algo que le permite llevarse encuentros como el de El Arcángel.

La diferencia con la temporada pasada es más que evidente y sólo hace falta echar un vistazo a la clasificación. El año pasado en las jornadas 13 y 14 llegaron las victorias en Cartagena por un gol a cinco y el uno a cero ante el Eibar en Riazor. Fue además la confirmación de que Gilsanz iba a tomar las riendas del equipo de manera definitiva. A pesar de esos dos buenos resultados, el equipo ocupaba la posición 15 con 16 puntos, fruto de sus cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Un año después la situación es diferente. Los blanquiazules son líderes con 26 puntos y sus números dejan siete victorias, cinco empates y sólo dos derrotas.

El aspecto más negativo llegó tras el bache del mes de octubre que coincidió además con los partidos ante algunos de los equipos favoritos para pelear por el ascenso.

Algunos contratiempos en forma de lesión, obligarán al club a mirar al mercado en invierno aunque sin olvidar que el equipo cabalga en la dirección correcta. El primer tercio de campeonato demuestra que el Dépor está en disposición de pelear con los mejores y de luchar por el ascenso.