Joan Capdevila con la Selección Española de fútbol.

Joan Capdevila será el invitado estrella en A Coruña del show Dépor Locura en el Ágora el 27 de noviembre

El exjugador viajará desde Barcelona para una noche de humor, emoción y recuerdos blanquiazules

El espectáculo Dépor Locura, conducido por el cómico coruñés Roi da Costa, recibirá el jueves 27 de noviembre a un invitado muy especial: Joan Capdevila, uno de los grandes símbolos del Deportivo durante su época dorada.

El catalán, que defendió la camiseta blanquiazul durante siete temporadas, viajará desde Barcelona en exclusiva para participar en un encuentro marcado por el humor, la emoción y las vivencias deportivistas.

El evento tendrá lugar en el Centro Ágora, a las 20:30 horas, con apertura de puertas a las 20:00.

Las entradas, con un precio de 12 euros, estarán disponibles desde el lunes a las 12:00 en ataquilla.com. Si quedan localidades libres, también podrán adquirirse el mismo día en la propia taquilla del Ágora.

Como es habitual, el show incluirá material audiovisual, sorpresas blanquiazules y participación del público, que podrá compartir sus anécdotas y recuerdos vinculados al Dépor.

Además, antes y después del espectáculo funcionará una barra con Estrella Galicia y refrescos instalada por Culuca Cocina Bar, promotor del evento, para amenizar tanto la previa como el cierre de la velada.

Dépor Locura es el primer y único show temático de España dedicado a un club de fútbol, un formato que mezcla humor, emoción y sentimiento con el objetivo de mantener viva la memoria y el espíritu del Real Club Deportivo de A Coruña.

Por el escenario ya han pasado Augusto César Lendoiro, Lucas Pérez, Diego Villares, Barros Botana, Paco Lodeiro, Xosé Antonio Touriñán, Federico Pérez, Rubén de la Barrera y Rodrigo Vázquez, entre otros.