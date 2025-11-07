El Deportivo presenta una nueva equipación.

El Deportivo y Kappa han presentado este viernes la camiseta Kombat XXV aniversario. Se trata de una línea especial sacada por la marca deportiva que conmemora los 25 años de un modelo que en su momento revolucionó el mundo del fútbol. Fue utilizada por primera vez por la selección italiana y luego vistió a diferentes clubes.

La nueva camiseta del Deportivo dentro de esta línea especial es una prenda azul con finas líneas blancas que integra a los actuales patrocinadores del club.

La marca ha ido sacando en estas últimas semanas camisetas de clubes a los que viste actualmente con modelos que recrean su indumentaria del año 2000.

En general, la camiseta del Dépor no ha encontrado muy buenas críticas en redes sociales ya que poco tiene que ver con la mítica camiseta del año en el que se alzó con el título de liga. Además el precio de esta nueva camiseta alcanza los 125 euros.

El Dépor la ha lanzado por ahora en Instagram con tres fotografías que ilustran la nueva equipación aunque por el momento no aparece disponible en la página web.