Deportivo 1 - Valladolid 1: Yeremay rescata un punto en el descuento

Deportivo y Valladolid empataron a uno en un encuentro que deja muchas conclusiones en clave blanquiazul y la mayoría de ellas no son positivas. Yeremay anotó en el descuento y desde el punto de penalti un gol que sirve al menos para sumar un punto.

La primera mitad evidenció las carencias y el mal momento de un Dépor que no supo jugarle a su rival. De hecho, el Valladolid se hizo con el mando del partido en el minuto 20 y los coruñeses desaparecieron del terreno de juego.

Sin tiros a puerta de los de Hidalgo, Latasa adelantó al Valladolid desde el punto de penalti. Fue tras una torpe acción de un Barcia que estuvo superado durante toda la primera mitad. Si el Valladolid llegaba con un solo gol de ventaja al descanso fue en parte a la buena actuación de un Germán Parreño que salvó a los suyos en un par de acciones.

El choque cambió por completo en la segunda mitad cuando Marcos André fue expulsado en el minuto cinco por doble cartulina. La superioridad numérica le dio fuerza a un Dépor que se volcó sobre la portería de su rival. Lo hizo con más corazón que cabeza y una semana más volvió a desaprovechar varias ocasiones claras de gol.

El conjunto blanquiazul entró en una fase de histeria que no le beneficiaba en absoluto. A pesar de la inferioridad, los vallisoletanos estaban cómodos defendiendo en el área y el paso de los minutos desesperaba a los locales. A ello también contribuyó un colegiado que no castigó las constantes pérdidas de tiempo del cuadro visitante.

Cuando el partido agonizaba llegó el regalo del Valladolid en forma de penalti. Tomeo agarraba a Zaka en un balón con poca ventaja para el delantero y el colegiado, ayudado por el VAR, acababa señalando penalti. No iba a perdonar Yeremay que anotaba desde los once metros y maquillaba un partido muy flojo en lo personal.

No hubo tiempo para más y el Dépor salvó así un punto que corta las dos derrotas consecutivas encajadas en las dos últimas semanas. A pesar del empate el choque deja sensaciones bastante negativas en un Dépor que ha pegado un bajón considerable en este mes de octubre.