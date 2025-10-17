Racing de Santander - Deportivo: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo viaja a Santander después de sufrir su primera derrota de la temporada. Recupera a Lucas Noubi y a David Mella, que regresan tras terminar sus compromisos internacionales. El extremo llega tras la eliminación durante el fin de semana de España en el Mundial sub20 y el belga tras estar concentrado con la sub21.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de vuelta de la temporada anterior en la Liga Hypermotion, que terminó con la derrota del Dépor por un 2-1 en El Sardinero en un encuentro marcado por la polémica arbitral.

El VAR desquició al conjunto coruñés al validar un gol del Racing tras una revisión muy discutida. Aunque el Dépor reaccionó en la segunda parte con los cambios y logró recortar distancias con un gol de Genreau, la remontada llegó tarde y terminó con la expulsión del propio Genreau.

Fecha y hora

El duelo entre el Racing de Santander y el Deportivo se disputará el domingo 19 de octubre a las 18:30 horas en El Sardinero.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo viaja a El Sardinero con la vuelta de Lucas Noubi y Mella tras sus compromisos internacionales. Lo hace después de haber sufrido su primera derrota contra el Málaga en un encuentro marcado por la falta de acierto de los herculinos y un pésimo arbitraje.

El Dépor encajó su primera derrota en la jornada nuevo por un 3-0 contra los malagueños. Los coruñeses dejaron patente su preocupante falta de gol y sus debilidades defensivas que el Málaga supo aprovechar para hacerse con el encuentro desde sus inicios.

La ocasión más clara la tuvo Soriano con un disparo que se estrellaba en el larguero de la portería malagueña. Zaka anotó un tanto que el colegiado anuló a instancias del VAR al entender que el delantero se había quitado a su marcador con un codazo.

Racing de Santander

El Racing de Santander recibe al Dépor en El Sardinero para disputar la décima jornada de liga. Lo hacen empatados a 16 puntos, aunque los locales están en tercera posición y los coruñeses de segundos. El encuentro se presenta para ambos equipos y aficiones que necesitan la victoria para adelantarse en la clasificación.