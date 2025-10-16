El museo del Deportivo, en A Coruña, sin fecha concreta de apertura

El Deportivo trabaja en la apertura del museo del club que se instalará en Riazor. Tras la paralización de las obras por un tema de permisos, el Ayuntamiento comunicaba a principio de mes que el club podía retomar la reforma.

Sin embargo, fuentes del Deportivo han confirmado a Quincemil que ahora mismo tratan de reanudar pequeñas partes de las obras porque tras la paralización es difícil conseguir que regresen los gremios. La gente se ha ido a otras obras y ahora hay que esperar a que acaben esos trabajos para que puedan reanudar la obra del museo. De hecho, en estos momentos los trabajos son mínimos.

Esa circunstancia provoca que ahora mismo sea imposible poner una fecha concreta a la apertura del museo que se situará bajo la grada de Tribuna Inferior.

La entidad herculina asegura además que este retraso supone un importante perjuicio económico ya que la idea inicial era tener el museo abierto y operativo este mes de octubre.

Por lo tanto, en este momento las obras avanzan pero lo hacen de forma muy lenta y sin una previsión concreta de la fecha de su finalización.