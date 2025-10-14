El Deportivo recupera efectivos para El Sardinero

La primera derrota en Liga del Deportivo obliga al conjunto blanquiazul a tratar de recuperar sensaciones en un tramo de temporada en el que se mide a equipos importantes.

Los coruñeses viajan este fin de semana a tierras cántabras para medirse a un Racing de Santander que es uno de los favoritos para pelear por el ascenso directo.

Ambos conjuntos llegan al partido en la zona alta de la clasificación con 16 puntos. Los dos acuden a la cita tras perder la semana pasada. El Racing además acabó con dos expulsados por lo que su técnico no podrá contar con Michelin ni Sangali.

Hidalgo recupera efectivos

A la espera de conocer la evolución de Quagliata tras su baja inesperada en La Rosaleda, Antonio Hidalgo recupera a jugadores importantes como David Mella o Lucas Noubi.

El extremo llega tras la eliminación durante el fin de semana de España en el Mundial sub20 y el belga tras estar concentrado con la sub21.

A pesar de que Noubi no ha sido importante en lo que va de temporada, la lesión de Ximo Navarro le abre las puertas de la titularidad. Y es que aunque llegó como central, Hidalgo lo ha colocado más como lateral. Su entrada en el once permitiría al técnico recuperar a la pareja Barcia - Loureiro que tan buen resultado ha ofrecido en el inicio liguero.

Las dudas que dejó la defensa en La Rosaleda se acentúan con la visita a un Racing que es el equipo más goleador de la categoría. Los cántabros suman 22 goles en nueve jornadas y cuentan con uno de los ataques más completos de la categoría.