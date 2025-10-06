El Deportivo, único equipo invicto de Segunda, mantiene el liderato

A pesar de encadenar dos empates consecutivos, el Deportivo mantiene el liderato de Segunda División con 16 puntos en las ocho primeras jornadas de liga. Con esa misma puntuación aparece un Racing de Santander que venció por tres goles a cero al Málaga.

El fin de semana dejó los tropiezos de Cádiz y Andorra, dos equipos que podían haberse colocado como líderes en caso de haber ganado sus partidos. El tropiezo del equipo cadista convierte al Dépor en el único equipo que no conoce la derrota en Segunda. Los de Hidalgo han logrado cuatro triunfos y cuatro empates en las ocho primeras jornadas del campeonato.

La octava jornada se cerrará este lunes con el choque entre la Cultural Leonesa y el Albacete, dos equipos que se encuentran en la zona media baja de la tabla.

El Dépor viajará el próximo fin de semana a tierras andaluzas para enfrentarse a un Málaga que se encuentra en descenso y que acumula cuatro derrotas consecutivas. Los coruñeses tendrán bajas importantes para ese partido. Ximo es duda a la espera de los resultados de las pruebas médicas y Noubi ha sido convocado con la selección belga sub21.