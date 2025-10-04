Deportivo: Bachmann enciende la luz de alarma en Riazor

Sorpresa en Riazor después de que las cámaras de televisión enfocaran a Daniel Bachmann con muletas y la rodilla inmovilizada.

El guardameta no entraba en la convocatoria pero nadie era consciente de su situación. Una vez conocida la imagen, el club reconocía que el guardameta se encuentra a la espera de pruebas médicas para conocer el alcance exacto de su lesión.

El portero no ha podido debutar con la camiseta del Deportivo tras las buenas actuaciones de Germán Parreño en portería. Su llegada se produjo tras la salida de Helton este verano en dirección Brasil.

Pendientes de Ximo Navarro

El caso Ximo Navarro es diferente. El lateral abandonó el terreno de juego lesionado y de hecho pidió el cambio tras una acción en la segunda mitad.

Navarro se dio cuenta enseguida de que no podía continuar y avisó rápidamente al banquillo.

El futbolista ha arrastrado diferentes problemas físicos en las últimas semanas pero ha logrado ser titular en todos los encuentros. Habrá que esperar para saber si se trata de otra lesión leve y puede llegar al encuentro del próximo fin de semana ante el Málaga en La Rosaleda.