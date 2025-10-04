Deportivo 1 - Almería 1: El Dépor se queda sin gasolina para completar la remontada

El Dépor sigue sin conocer la derrota en esta temporada pero no pasó del empate a uno ante el Almería en un partido con alternativas y bastante falta de acierto de cara a gol en los jugadores blanquiazules. Yeremay firmó el empate con un golazo pero el equipo se quedó sin gasolina en el tramo final para intentar completar la remontada.

La primera mitad dejó sensaciones encontradas. El Dépor tuvo las mejores ocasiones pero el Almería fue más eficaz y se marchó al descanso con ventaja.

Los primeros minutos dejaron claro que se trataba de un encuentro igualado entre dos equipos con las ideas muy claras. Ambos priorizaron la seguridad defensiva y las ocasiones tardaron en llegar.

Avisó primero el conjunto coruñés en un buen balón a la espalda de la defensa que dejaba solo a Villares ante el portero. El centrocampista llegaba algo esquinado y en el mano a mano se quedaba casi sin ángulo para poder definir con claridad.

El juego se interrumpía con bastante asiduidad y el Almería se sentía cómodo con el empate. En ese escenario llegaría el gol visitante. Germán enviaba una pelota a córner en la única contra con peligro de los visitantes y en el balón parado Bonini remataba de cabeza para hacer el primero del partido.

El gol no sentó bien a un Dépor que se precipitó pero que siguió disfrutando de alguna buena ocasión. Villares volvía a tenerla tras un buen centro desde banda izquierda. El centrocampista enviaba la pelota bastante desviada y el peligro se esfumaba.

Aún tendría una el cuadro herculino antes del descanso en una buena jugada de Luismi que finalizaba con un disparo que acababa en córner. Así se llegaba al descanso.

En la segunda mitad el Dépor salió arrollador y se fue a por el gol. La afición pidió penalti en una caída de Yeremay que el colegiado no entendió como tal.

A partir de ahí todo fueron llegadas blanquiazules sobre portería contraria. Perdonó Mulattieri en un gran ataque del equipo por banda derecha que finalizaba con un mal remate del italiano en una posición franca para marcar.

El agobio sobre portería almeriense era total. Ximo lo buscó con una buena llegada al segundo palo que acababa en otro disparo muy desviado. Al equipo le faltaba puntería pero no pundonor.

Y ese fue el momento que eligió Yeremay para dejar su primer gran gol de la temporada. El canario entraba por la izquierda y finalizaba la acción con un disparo directo a la escuadra del Almería.

Riazor creía en la remontada y espoleó a un Dépor que se fue a por la victoria. Sin embargo, la euforia y empuje del gol contrastaron con la falta de gasolina que acusó el equipo.

El Almería detectó ese agotamiento y buscó posesiones largas que le permitieron hacerse con el mando del encuentro. Hidalgo había movido el banquillo pero el equipo solo encontró chispazos. La más clara fue para Stoichkov que engatilló un disparo desde la frontal que enviaba Andrés Fernández a córner.

Los visitantes fueron por bueno el punto y contaron con la complicidad de un colegiado que desesperó a los coruñeses.

El marcador no se movería y el choque acabaría en empate a uno. Los coruñeses siguen sin conocer la derrota en liga aunque encadenan dos jornadas seguidas sin conseguir la victoria.