Eibar - Deportivo: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo atraviesa un momento muy dulce tras cerrar la jornada seis como líder de Segunda, algo que no sucedía desde mayo de 2014. En aquella ocasión, el conjunto blanquiazul firmó un empate frente al Eibar en la jornada 39.

Ahora, más de una década después, el destino vuelve a cruzar a ambos equipos: este fin de semana los coruñeses se medirán de nuevo al conjunto dirigido por Beñat San José.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de vuelta de la temporada anterior en la Liga Hypermotion, que se saldó con el triunfo del equipo blanquiazul por la mínima diferencia (0-1).

El Eibar inició el choque moviendo la pelota a gran velocidad y tratando de cansar al Dépor. No obstante, el partido se fue equilibrando con el paso de los minutos y, en una brillante maniobra, Ximo Navarro firmó el único tanto del partido.

Fecha y hora

El duelo entre el Eibar y el Deportivo se disputará el sábado 27 de septiembre a las 18:30 horas en Ipurúa.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo sigue dando señales de estar ante un año ilusionante. Los de Antonio Hidalgo vuelven a ser líderes de Segunda once años después. El pasado viernes Riazor fue una fiesta y el conjunto blanquiazul ofreció un gran espectáculo con goleada incluida sobre el Huesca.

Pero no es momento para relajarse: el Dépor tiene ahora un calendario exigente ante rivales importantes, como Eibar, Almería, Málaga y Racing de Santander. Por el momento, se mantiene líder con 14 puntos, los mismos que el Cádiz.

Eibar

El Eibar recibirá al Dépor en Ipurúa el sábado 27 de septiembre a las 18:30 horas. El conjunto afronta la cita con solo tres puntos menos que los coruñeses y situado en la séptima posición de la tabla. En su último encuentro logró una victoria por 2-1 frente al Real Sociedad B.