Villares, capitán del Dépor: "Igualar a Lucas Pérez es especial, fue alguien que me ayudó mucho"

El capitán del Deportivo, Diego Villares, tomó la palabra este miércoles en la Ciudad Deportiva de Abegondo y repasó la actualidad del club tras el magnífico inicio liguero.

El centrocampista igualó el pasado fin de semana el número de partidos de Lucas Pérez en el Deportivo y desde su llegada al primer equipo se ha convertido en un referente.

Liderato

"Llevamos muy poco de liga y es algo anecdótico aunque ojalá que a final de temporada pueda ser así. Las sensaciones del equipo es lo que mejor que tenemos ahora mismo. Se ha visto en los últimos partidos y nos quedamos con lo que sentimos los jugadores en el campo".

Competencia

"Los compañeros que entran desde el banquillo están dando lo máximo y eso se nota. Los futbolistas queremos siempre jugar todos los minutos pero si tú papel dentro del equipo es otro, te das cuenta de lo importante que es como en el caso de Zaka".

Unión y sensaciones del equipo

"Le doy bastante importancia a empezar bien porque te da confianza y te refuerza semana tras semana y eso ayuda. Somos un equipo difícil para los rivales y sin balón somos difíciles de batir".

Nivel personal

"Unas semanas me veo mejor que otras pero esto es parte del fútbol. A veces no salen las cosas como queremos pero trabajo día a día para que las cosas salgan bien. Estoy contento y me gusta adaptarme a cada cosa que me piden los entrenadores y es importante saber lo que necesita el equipo en cada momento".

Renovación

“Tengo contrato hasta 2027 y con la relación que tenemos y lo a gusto que estoy aquí no creo que haya problema a la hora de la renovación”.

Partido ante el Eibar

"Este fin de semana tenemos un partido complicado. El año pasado ganamos allí pero vimos que presionan mucho y te ahogan en la salida de balón y espero un partido complicado".

Igualar a Lucas Pérez

"Con respecto a los partidos, igualar a alguien como Lucas es especial porque él nos ayudó muchísimo. Desde el primer día tuvo un trato increíble conmigo y lo considero más que un compañero normal".

Momentos difíciles

“Estamos en la jornada 6 y aunque es muy bonito verte ahí después de dos goleadas sabemos que vendrán partidos duros y tenemos por delante un calendario duro pero estoy convencido de que todos juntos viviremos momentos bonitos".

Antonio Hidalgo

"Hidalgo me pide que sea más seis cuando juego con Mario y sostener bien la línea defensiva. Nos transmite mucha pasión y ese veneno que ya dijo que le gusta. Creo que nos está viniendo muy bien y esa actitud por parte de todos, es la clave".