Deportivo: los pilares de Antonio Hidalgo

El Deportivo es líder tras las seis primeras jornadas ligueras. Los coruñeses han sumado 14 de los primeros 18 puntos en juego y comandan la tabla de Segunda División.

En esos seis encuentros, Antonio Hidalgo ha encontrado una columna vertebral interesante y seis son los jugadores que han sido titulares en todos los partidos. Son Germán Parreño, Loureiro, Barcia, Villares, Soriano y Yeremay.

Otros futbolistas como Ximo, Luismi o Mulattieri aspiran a convertirse en piezas fundamentales dentro de un equipo que espera mantener la buena racha de resultados. Además el técnico ha conseguido por el momento tener a la plantilla muy activa y los cambios están manteniendo un ritmo alto en el tramo final de los partidos.

Eso sí, Hidalgo tendrá que variar el once este fin de semana tras la convocatoria de Mella con la selección sub20. El extremo viaja hacia Chile para disputar el Mundial. Entre las diferentes opciones aparecen los nombres de Patiño, Noubi o Stoichkov como alternativas a la baja de un David Mella que cuajó un gran partido ante el Huesca.