Deportivo - Huesca: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo regresa a Riazor para enfrentarse al Huesca después de la gran victoria ante el Mirandés que, junto al tropiezo de varios equipos de arriba, le ha permitido colocarse en segunda posición. Los blanquiazules siguen sin conocer la derrota y suman 11 puntos de los 15 en juego.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de vuelta de la temporada anterior en la Liga Hypermotion, que terminó con el empate 0-0 en Riazor.

Un partido más en el que el conjunto herculino estuvo desacertado de cara a gol y cuando acertó el tanto fue anulado por el VAR. Los coruñeses firmaron una primera mitad notable en la que solo faltó el gol y el Huesca se limitó a defender.

Ante una segunda mitad emocionante, los blanquiazules se desesperaban y no encontraban el gol. Finalmente se terminó con el empate a cero en un encuentro en el que el Dépor mereció más.

Fecha y hora

El duelo entre el Deportivo y el Huesca se disputará el viernes 19 de septiembre a las 20:30 horas en Riazor.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo vuelve a Riazor después de su tercera victoria de la temporada en cinco jornadas tras ganar al Mirandés por 1-5 en Mendizorroza. Antonio Hidalgo apostó por un once ultraofensivo y salió muy bien.

Luismi metió los dos primeros goles, mientras que Zaka se haría con un hat-trick en quince minutos gracias, en parte, al buen hacer de Mario Soriano. Un partido que deja un gran sabor de boca para toda la afición herculino ante un Dépor que se mostró muy superior.

Huesca

El Huesca se desplaza a Riazor para enfrentarse a un Dépor que está en uno de sus mejores momentos. Lo hace con tan solo un punto menos y en la sexta posición, mientras el Dépor está en el segundo puesto. De sus dos partidos jugados fuera de casa ha ganado y perdido uno.