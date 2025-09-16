El Racing de Santander - Deportivo ya tiene fecha y horario

Mulattieri en el partido contra el Mirandés. Real Club Deportivo

LaLiga publicó el horario del partido entre Racing de Santander y Deportivo. El choque se disputará el domingo 19 de octubre a las 18:30 horas. El encuentro corresponde a la jornada 10 de liga.

Ambos equipos ocupan en este momento las dos primeras posiciones de la clasificación. El Racing es líder con 12 puntos, mientras que el Dépor cuenta con 11.

El hecho de que el partido se dispute en domingo complica el posible desplazamiento de aficionados deportivistas que tendrán en muchos casos que pedir libre el lunes.

Ambos equipos se vieron las caras en Primera RFEF y mantuvieron un duelo trepidante por ascender en la temporada 21-22.

El Racing lleva varias temporadas rondando los puestos altos de la tabla y sueña con el regreso a Primera División, mismo objetivo que un Dépor que esta temporada pelea por objetivos más ambiciosos.

De esta manera el conjunto coruñés ya conoce la fecha y el horario de las próximas cinco jornadas de liga: