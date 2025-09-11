Soriano, director deportivo del Dépor: "No nos podemos permitir un primer tiempo como el de Leganés"

Fernando Soriano compareció este jueves ante los medios de comunicación para analizar el mercado de fichajes y la situación del club tras el inicio liguero.

El director deportivo se mostró muy satisfecho por la confección de la plantilla y puso en valor la importancia de Abegondo en este proyecto: "El 25% de la plantilla ha pasado por Abegondo. Tenemos una plantilla corta con 20 jugadores y tres porteros, pero todos los días tenemos gente del filial entrenando con el primer equipo. En el centro del campo queremos apostar por chavales. Patiño viene de un año complicado y Rubén de una cesión, pero queremos crecer con nuestra base".

Soriano también se mostró autocrítico y sabedor cuando firmó por el Deportivo de la exigencia que iba a tener en este club. "Cuando ves Riazor lleno y a la gente animando sin parar, sabes a dónde has venido".

Entre los nombres propios del final de mercado destaca el trueque Stoichkov - Bouldini. "Con Moha hablamos para buscar una cesión. Hubo interés de varios equipos de Segunda y alguno extranjero pero no se concretaba nada. A última hora apareció el Granada y se les planteó el intercambio con Stoichkov. Fue un acuerdo positivo para todos",

El verano de Yeremay

"Desde principios de agosto me quedé tranquilo con su situación. Yeremay es muy importante para este club tanto a nivel individual como colectivo. El compromiso del jugador con el Dépor es muy grande y ha apostado fuerte por el proyecto".

"Vinieron equipos grandes de Champions con ofertas muy importantes, pero jugador y club teníamos ese compromiso. Para salir, la oferta tendría que haber sido muy cercana a la cláusula". Soriano no desveló el importe de la cláusula, pero sí dijo que era elevada.

Objetivo del equipo

En cuanto al objetivo del equipo, el director deportivo no quiso pronunciar la palabra ascenso pero sí dejó reflexiones interesantes. "No nos podemos permitir un primer tiempo como el de Leganés. No nos puede pasar con esta camiseta y con la masa social que tenemos detrás. Todos sabéis dónde queremos estar y vamos a pelear por ello".

Soriano también valoró de manera muy positiva el desarrollo del club en sus diferentes áreas y la ayuda que recibe de todos los departamentos y estamentos de la entidad blanquiazul. Además, tuvo palabras para el presidente Juan Carlos Escotet: "Todo esto es un reto para él y está apostando por hacer algo grande".