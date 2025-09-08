El Eibar - Deportivo ya tiene fecha y horario

Imagen de un partido del Dépor esta temporada. RC Deportivo.

El Eibar vs Deportivo correspondiente a la séptima jornada de liga ya tiene fecha y horario. Los coruñeses jugarán en Ipurúa el sábado 27 de septiembre a las 18:30 horas.

De esta forma el conjunto blanquiazul cerrará un mes que por ahora marcha con buenos resultados. Y es que los herculinos no conocen la derrota en las cuatro primeras jornadas de liga. Los coruñeses han sumado ocho de los doce puntos en juego y acumulan dos victorias y dos empates.

El de Ipurúa será un encuentro especial para varios jugadores con pasado en el equipo vasco. Son los casos de Stoichkov, Mario Soriano y Arnau Comas.

De esta forma el Dépor ya conoce las fechas y horarios de los tres partidos que tiene por delante en el mes de septiembre:

Mirandés - Deportivo: sábado 13 de septiembre a las 16:15

Deportivo - Huesca: viernes 19 de septiembre a las 20:30

Eibar - Deportivo: sábado 27 de septiembre a las 18:30