Deportivo 1 - Sporting 0: Barcia desata la locura en Riazor

Riazor disfrutó con la primera victoria en casa de su equipo ante el Sporting de Gijón por un gol a cero. Dani Barcia resolvió el choque con un gol en el tramo final del mismo. Antes el Dépor dominó y fue mejor que su rival aunque el Sporting también tuvo sus ocasiones en el segundo tiempo.

La primera parte resultó igualada aunque fue el Dépor quien estuvo algo más cerca del gol. El Sporting se dedicó a defender y dar por bueno el empate desde el primer momento y priorizó la seguridad defensiva.

El choque resultaba aburrido para el espectador y las defensas se impusieron a los ataques. De hecho hasta cerca de la media hora no llegaron los escasos acercamientos a portería. Lo intentó Mulattieri con un remate de cabeza que salía cerca del larguero de la meta de Rubén Yáñez.

Fueron los mejores minutos de un Dépor que tuvo la más clara en las botas de Escudero. El lateral empalaba tras un rechace una pelota en la que obligaba al guardameta sportinguista a realizar una gran parada.

El único disparo a puerta de los rojiblancos llegaría en un libre directo que Germàn atrapaba de manera segura.

Con ese empate en el marcador se llegaría al descanso. La segunda mitad nació con un gran ritmo y con un disparo al palo para cada equipo. Primero Gelabert con un remate de cabeza solo dentro del área que se estrellaba en el palo izquierdo de la meta de Germán y acto seguido Yeremay tras una gran acción colectiva del equipo.

Los coruñeses siguieron imprimiendo un ritmo alto y pisaron área contraria. Escudero y Luismi lo intentaron con potentes disparos que estuvieron cerca de convertirse en gol.

Tras los cambios llegó el mejor momento de los visitantes. Los herculinos perdieron el control del centro del campo y sufrieron. Corredera estuvo a punto de adelantar a su equipo pero una gran mano abajo de Parreño lo evitó.

El encuentro se encaminaba al cero a cero pero el Dépor se encontró con un gol a balón parado. Barcia controlaba de forma poco ortodoxa pero muy práctica un balón que acabaría entrando tras un fuerte disparo.

Riazor se vino abajo con un gol que le daba los tres puntos a los suyos tras defender las acciones de juego aéreo del descuento.