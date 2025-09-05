El partido entre el Deportivo y el Sporting contará con un dispositivo especial de seguridad

Este sábado el Deportivo recibe en el estadio de Riazor al Sporting de Gijón. Un duelo entre dos equipos rivales que ha motivado la organización de un dispositivo especial de seguridaden el que se coordinarán agentes de la Policía Nacional, la Policía Local y personal de seguridad del club blanquiazul.

Aunque el partido tendrá lugar este sábado a las 16:15 horas, el dispositivo se activará esta misma tarde, desde las 20:00 horas. Con motivo del duelo se espera que lleguen a A Coruña 700 seguidores del equipo asturiano repartidos en 10 autobuses.

Según informa la subdelegación del Gobierno en A Coruña, el operativo se prolongará hasta la finalización del encuentro y en él participarán equipo de subsuelo, TEDAX, guías caninos, brigadas móviles y un dispositivo aéreo con helicóptero y drones.

La subdelegada, María Rivas, indicó que se trata de "un dispositivo que se desprega para garantir a seguridade e para facer deste partido un partido seguro no que só destaque o fútbol".

El partido coincide además en un fin de semana con mucho movimiento en la ciudad. Este sábado y domingo tendrán también lugar el Recorda Fest, el Flores Rock y el Rally Terras de Galicia. La subdelegación explica que la coincidencia de eventos requiere la coordinación de un dispositivo de estas características.