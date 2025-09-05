Deportivo: el Sporting de Portugal sigue obsesionado con Yeremay

El culebrón Yeremay acompañará al Deportivo durante los próximos meses. Una vez finalizado el mercado parecía que todo volvería a la tranquilidad y el club coruñés podría centrarse en el campeonato liguero.

Sin embargo ese estado ha durado poco. Yeremay vuelve a ser portada de los diarios deportivos como Record. Allí se insiste en que el conjunto portugués avanzó bastante en las negociaciones y que volverá a por el jugador en el mercado invernal.

Yeremay ha arrancado la temporada con menos brillo del mostrado la pasada aunque en Leganés consiguió inaugurar su casillero de goles al transformar el penalti que supuso el empate en Butarque. Su celebración mostró rabia y dio la sensación de quitarse un peso de encima.

El futbolista se ha quedado en el Dépor con el claro objetivo de ascender al equipo a Primera División. En este tramo inicial intenta adaptarse al sistema de Antonio Hidalgo que ha variado su posición con respecto al año pasado.

El canario tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión alta aunque su futuro dependerá de la voluntad que muestre el futbolista en los próximos meses. Ahora su objetivo es reencontrarse con su mejor versión y llevar al equipo a las zonas altas de la clasificación.