Lucas Pérez y Hugo Rama, dos ex del Deportivo que buscan equipo

El mercado de fichajes en España cerró el pasado lunes con un importante número de movimientos de última hora. Sin embargo muchos futbolistas continúan libres y pueden fichar en cualquier momento al encontrarse en paro.

Es el caso de dos futbolistas con pasado importante en el Deportivo como Lucas Pérez y Hugo Rama.

Lucas estuvo presente en Butarque para ver en acción a muchos de sus compañeros y amigos. Al término del encuentro se fotografió y firmó autógrafos a varios aficionados del conjunto deportivista que se encontraban allí.

Durante el verano se ha relacionado su nombre con varios equipos de Segunda División pero ninguna de esas opciones llegó a buen término. El coruñés lleva varios meses entrenando por su cuenta o con equipos que le abrieron la puerta como el Racing de Ferrol.

El caso de Hugo Rama es similar. El futbolista de Oroso tenía esperanza de poder continuar en el club y la dirección deportiva dudó, aunque finalmente se optó por no renovar su contrato.

El centrocampista ha estado ejercitándose durante el verano tal y como se pudo ver a través de las redes sociales pero por el momento sigue sin equipo.

Ambos mantienen la idea de continuar con su carrera dentro del fútbol y cada vez son más los jugadores que encuentran acomodo con las competiciones ya iniciadas.