Deportivo - Sporting de Gijón: fecha, hora, cómo y donde verlo

El Deportivo recibe al Sporting de Gijón en Riazor tras su último empate frente al Leganés. En el tramo final del mercado de fichajes el Dépor acordó las salidas de Ochoa y Diego Gómez, el centro del campo se queda como estaba y la línea defensiva se queda con Arnau, Barcia y Noubi.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de vuelta de la temporada anterior en la Liga Hypermotion, que terminó con la derrota deportivista por 2 - 1 en el Molinón.

El conjunto blanquiazul desaprovechó la última oportunidad de buscar el milagro del playoff. El equipo coruñés firmó una primera parte muy floja, sin intensidad ni claridad ofensiva, y encajó dos goles antes del descanso.

En la segunda mitad, con los cambios, mejoró algo y Barbero logró recortar distancias, pero no fue suficiente. Esta derrota supuso que el Dépor quedara sin opción matemática de pelear por el playoff.

Fecha y hora

El duelo entre el Deportivo y el Sporting de Gijón se disputará el sábado 6 de septiembre a las 16:15 horas en Riazor.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo regresa a su segunda jornada en Riazor después del empate contra el Leganés en Butarque por un 2-2 en un encuentro que comenzó de la peor forma para los blanquiazules. De la Fuente hacía el primero a los once segundos de empezar ante un fallo de la defensa deportivista.

Los de Antonio Hidalgo reaccionaron bien y generaron alguna ocasión de gol, pero el Leganés consiguió el 2-0 con un gol de Duk. Así se llegaba al descanso.

En la segunda mitad Mulattieri debutó con el primer gol para el conjunto herculino tras un centro de Mella. En otro centro al área Marveo agarraba a Mulattieri y el árbitro señalaba penalti. Yeremay consiguió el empate. El Dépor rescató un punto en el tramo final de partido.

Gijón

El Sporting de Gijón se enfrenta al Deportivo en Riazor tras haber ganado todos sus encuentros anteriores. Junto con el Racing de Santander, son los únicos equipos que suman tres victorias consecutivas. Así, con 9 puntos se desplaza al templo del deportivismo para enfrentarse a los blanquiazules acompañados de toda su afición.