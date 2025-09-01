Leganés 2 - Deportivo 2: El Dépor rescata un punto de Butarque

El Dépor sumó un punto en su visita a Butarque en un choque que tuvo absolutamente de todo. Mulattieri marcó y forzó el penalti que transformaría Yeremay para igualar el partido.

El encuentro nació de la peor manera posible para los herculinos. De la Fuente hacía el primero a los once segundos de empezar. Fallo defensivo grave de la zaga deportivista y el delantero superaba a Germán Parreño después de que el portero rechazara un primer remate.

Reaccionaron bien los de Antonio Hidalgo que cogieron el mando del encuentro y empezaron a generar ocasiones de peligro. Yeremay, Villares y Zaka fueron protagonistas de algunas de ellos pero el equipo no tenía acierto.

Ese dominio se esfumó a partir del minuto treinta. Los coruñeses se desconectaron y se mostraron muy blandos en defensa. Eso lo aprovechó un Leganés que a la salida de un córner, y tras una falta de contundencia grave a la hora de despejar la pelota, acabaría en gol de Duk.

Con ese dos a cero en contra se llegaba al descanso. Hidalgo no esperó más e introdujo tres cambios en el entretiempo: Ximo, Stoichkov y Mulattieri.

La salida blanquiazul no fue especialmente arrolladora y al equipo le costaba mucho generar peligro. El técnico siguió tirando del banquillo y en el minuto 67 agotó los cambios con la entrada de Patiño y Luismi.

El Dépor se fue arriba y encontró premio. Un centro de Mella encontraba a Mulattieri en área pequeña y el italiano debutaba con gol.

Al Leganés le entró vértigo y el Dépor olió sangre. En otro centro al área Marveo agarraba a Mulattieri y el colegiado señalaba penalti. Yeremay engañaba a Soriano y establecía el empate.

Tuvo Yeremay el tercero pero su disparo no encontró portería. Durante los seis minutos de descuento los coruñeses no lograron generar más ocasiones pero defendieron bien las acometidas de su rival.

El resultado no se iba a mover y el Dépor rescataba un punto en el tramo final de partido que le permite continuar su trayectoria en liga sin conocer la derrota y tras sumar cinco de los nueve puntos en juego.