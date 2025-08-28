La difícil situación de dos jugadoras coruñesas del Dépor Abanca

El Dépor Abanca debuta este fin de semana en competición oficial recibiendo al Levante Badalona en Riazor este sábado a las 18 horas. La pretemporada se ha desarrollado con fichajes importantes y buenos resultados, pero la situación personal de dos jugadoras ha empañado esa preparación.

Se trata de Lía Muiño y Carlota Sánchez. Lía es historia de este club y una de las jugadoras que formó parte de la plantilla original en la temporada 2016-2017 cuando sólo tenía 16 años. Tras diferentes etapas en EEUU regresó en varias ocasiones al Dépor, equipo con el que tiene contrato hasta 2026.

En el caso de Carlota Sánchez hablamos de una canterana con gran trayectoria en el conjunto blanquiazul. Debutó con el primer equipo en 2018. Hace unos meses renovaba hasta 2026 antes de salir cedida al Oviedo en la segunda vuelta de la pasada temporada.

La versión de las jugadoras

Ambas jugadoras no han sido convocadas en ningún encuentro de la pretemporada y creen que no se trata de una decisión deportiva sino que las órdenes llegan desde la dirección deportiva del equipo femenino. Las dos han sido apartadas de diferentes tareas en los entrenamientos e incluso no fueron citadas para una sesión de tarde que incluía un partidillo de entrenamiento ante el segundo equipo en Abegondo. También les dejaron sin los GPS que miden los esfuerzos en cada sesión y tienen un espacio reducido en el vestuario tras haber sido cambiadas de ubicación.

Ellas creen que no se trata de una decisión deportiva sino de una medida de presión para forzar su salida del club.

Todo esto les ha llevado a consultar la legalidad de esta situación con la AFE. El sindicato de futbolistas ha enviado un burofax al Deportivo instando a un cambio en estas rutinas al entender que podrían incurrir en situaciones de discriminación y acoso laboral.

La versión del Deportivo

Este periódico se ha puesto en contacto con el conjunto herculino para conocer su versión de los hechos. Desde el club confirman haber recibido una comunicación de AFE a principios de esta semana, pero no comparten el sentir de las jugadoras.

Consideran que siempre han actuado con respeto, profesionalidad y sentido común. Y que a nivel humano se las ha tratado exactamente igual que al resto de la plantilla. En el día a día son una más: se entrenan con el grupo, utilizan los mismos recursos y acceden a los mismos servicios nutricionales, médicos e instalaciones que el resto de compañeras.

El club explicó a ambas la alta competencia para esta temporada y que pondrían facilidades si las jugadoras querían salir, aunque respetarían la decisión que ellas tomasen. Y así ha sido. De hecho, se ha procedido a la inscripción de sus fichas en la Liga F y, si todo sigue igual, formarán parte de la plantilla definitiva de esta temporada.