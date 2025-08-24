Deportivo 0 - Burgos 0: Frenazo a la euforia deportivista

Frenazo a la euforia del Deportivo tras el primer encuentro en Riazor. Los coruñeses empataron a cero ante el Burgos en un partido marcado por la igualdad y las pocas ocasiones de gol.

De hecho las más claras llegaron al inicio del choque. En el primer minuto de juego Yeremay se plantó solo ante Cantero y el larguero evitó el gol deportivista. Zaka tampoco pudo aprovechar el rechace.

Tras el aviso el Burgos le fue cogiendo el tono al encuentro y se empezó a encontrar más cómodo sobre el terreno de juego. Aún así sería el Dépor el que volvería a rozar el gol tras una gran acción individual de Zaka que finalizaba con un disparo raso y potente que salía muy cerca del palo izquierdo de la portería burgalesa.

Respondieron los de Ramis con una volea que sacaba un atento Germán Parreño. Los visitantes dieron un paso atrás y el Dépor no encontraba huecos en el entramado defensivo del Burgos.

Con el empate a cero se llegaba al descanso. Por delante quedaban 45 minutos en los que el Dépor no estuvo fino arriba y el Burgos se dedicó a guardar el punto.

Los cambios de Hidalgo tampoco surtieron el efecto deseado y el Dépor tuvo control pero no profundidad. Los coruñeses lo intentaron pero Yeremay no tuvo su día y Mella se encontró con una férrea defensa en banda que le impidió poner algún centro peligroso.

El Burgos jugó con el cronómetro y desesperó a los coruñeses que no encontraron forma de generar peligro. Riazor apretó en varios momentos en los que su equipo embotelló al rival pero incluso ahí, el Burgos demostró experiencia y fue capaz de parar el juego.

El choque llegó al tiempo de descuento con ese empate a cero y el Dépor no fue capaz de gestionar bien esos minutos. Cayó en la trampa de su rival y apenas se jugó al fútbol.

El empate frena un poco las expectativas generadas por el equipo en la primera jornada y evidencia que la plantilla necesita algo más.