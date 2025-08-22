El Deportivo estudia instalar un ascensor panorámico en la Torre de Maratón

El RC Deportivo estudia instalar un ascensor panorámico en la Torre de Maratón. El club, que reformará este símbolo deportivista construido entre 1939 y 1944, está modernizando el Estadio de Riazor para mejorar la experiencia de la afición y adaptar las instalaciones a la competición.

Una de las mejoras del proyecto integral que tiene en marcha y que combina actuaciones inmediatas con proyectos a medio plazo es la reforma de la Torre de Maratón, en la que estudiará la posibilidad de instalar un ascensor panorámico. Este estaría integrado en los recorridos turísticos al estadio.

Con 45 metros de altura y grado II de protección estructural en el PXOM, la Torre de Maratón está actualmente deteriorada: tiene patologías en el hormigón, filtraciones, humedades y alteraciones de su diseño original.

Así, los trabajos sobre este elemento arquitectónico implicarán la impermeabilización de la cubierta, la reapertura de huecos originales y retirada de elementos añadidos, la instalación de iluminación dinámica y anclajes para pancartas conmemorativas. El poyecto incluye además el estudio para incorporar un ascensor panorámico.

El objetivo del club con todas estas actuaciones es recuperar el valor patrimonial y simbólico de la Torre de Maratón, "devolviéndole protagonismo como icono del deportivismo y de la ciudad de A Coruña".

El museo del Dépor podría ser realidad en octubre

El club ya trabaja en un museo que prevé abrir en el mes de octubre. El recorrido se articula en tres espacios cargados de significado: la Zona Blanca, la Sala Dorada y la Sala Azul, cada una reflejo de momentos que han marcado la vida del Dépor y de su gente. La afición, la historia del equipo y la época del Súper Dépor son los protanistas de este espacio.

Los aficionados también podrán hacer un tour por los espacios más emblemáticos del estadio: desde las gradas y los palcos hasta los vestuarios, la zona mixta y el propio museo. El estudio del ascensor panorámico de la Torre de Maratón busca, precisamente, que este elemento esté incluido en las visitas.

Así será la nueva Deportienda de Riazor.

El RC Deportivo ha iniciado también la transformación de la Deportienda del Estadio de Riazor. Este espacio, que se plantea como una zona estratégica de representación institucional, innovación comercial y conexión emocional con la afición, está inspirado en la Onda Branca y tendrá al mar, la ciudad y la afición como protagonistas.