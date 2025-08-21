El canterano del Deportivo, Noel López, es nuevo jugador del Tenerife. El delantero se despidió hace unos días del Real Madrid, equipo en el que recaló tras salir del Deportivo, y fue anunciado como nuevo jugador del Tenerife.

Noel debutó en el primer equipo del Dépor en la temporada 2021-2022. Su irrupción en el primer equipo generó mucha expectación y finalizó la temporada con 28 partidos jugados y cuatro goles.

El club le ofreció la renovación y un contrato profesional pero el futbolista prefirió fichar por el Real Madrid. Tras tres temporadas abandonó el conjunto blanco en una etapa marcada por las lesiones y los problemas físicos. De hecho la temporada pasada jugó cedido en Osasuna B donde tampoco tuvo mucha continuidad.

A sus 22 años Noel llega en propiedad al Tenerife, equipo que este año jugará en Primera Federación. Allí intentará reencontrarse con su mejor versión tras estas complicadas temporadas. El futbolista viajará a Galicia ya que está encuadrado en el mismo grupo que los equipos gallegos que jugarán en la categoría de bronce del fútbol español.