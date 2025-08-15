El Sporting de Portugal insiste en Yeremay

El deportivismo vuelve a levantarse en la previa del estreno liguero con noticias relacionadas con el futuro de Yeremay.

El canario lleva dos días siendo portada de los principales diarios deportivos en Portugal tras el interés del Sporting. El futbolista por el momento es ajeno a todo el ruido mediático y el Dépor se remite a la cláusula de rescisión.

Lo que debería ser un verano tranquilo tras la mediática renovación de la estrella del equipo, ha tornado en rumores sobre su futuro.

El Sporting presentó una primera oferta cercana a los 30 millones de euros pero el Dépor no está dispuesto a escuchar ni negociar y se remite a la cláusula.

Este viernes los periódicos portugueses van un paso más allá y hablan de una negociación dirigida por el propio presidente del Sporting de Portugal. El conjunto luso es uno de los más potentes de su país y un clásico de la Champions League, competición en la que volverá a participar esta temporada.

El Dépor es consciente de que Yeremay es una pieza clave en sus planes de crecimiento y ascenso a la máxima categoría y en el seno del club se muestran tranquilos tras el aumento de su cláusula este verano.

El fútbol saudí, a por David Mella

Pero el de Yeremay no es el único nombre que está sonando con fuerza en este tramo de mercado. El Al Alhi se ha fijado en David Mella y ha realizado una oferta mareante al futbolista gallego. Su cláusula es inferior a la de Yeremay y lo normal es que el extremo continúe en el Deportivo.

El club exhibe músculo financiero en un fútbol español que vive una crisis preocupante en materia de fichajes y retención de talento. Por delante quedan más de dos semanas de mercado en la que los coruñeses todavía deben dar salida a varios jugadores y afrontar varias llegadas.