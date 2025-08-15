El Deportivo se fija en Urko Izeta

El Deportivo trabaja a destajo para reforzar la posición de delantero. Por el momento, han salido pocos nombres y el club lleva con máxima discreción las diferentes opciones abiertas. Una de ellas es la de Urko Izeta, delantero del Athletic Club que la temporada pasada militó en el Mirandés.

La información fue adelantada por Pedro Pablo Alonso en Radio Galega el pasado 9 de agosto durante la disputa del Teresa Herrera.

Izeta sigue por ahora en el Athletic Club aunque la idea del conjunto vasco y del propio jugador era buscar una cesión en Primera División. Por el momento, ninguna de las opciones que han estado encima de la mesa se ha concretado y el paso de los días acerca su futuro a la división de plata.

Ahí entran en escena varios equipos, entre ellos el Deportivo. El atacante logró la temporada pasada 12 goles con el Mirandés y formó una gran sociedad con Panichelli. Urko tiene 25 años y contrato en vigor con el Athletic.

La posición de delantero es una prioridad desde el inicio del mercado, aunque la realidad es que va a iniciar la competición de liga con dos de los delanteros que ya estaban la temporada pasada. El único movimiento hasta la fecha fue la salida de Iván Barbero al fútbol portugués. Zaka, Bouldini y Ochoa completan en estos momentos la nómina de delanteros de la plantilla blanquiazul.