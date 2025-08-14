Petxarromán abandona el Deportivo y regresa al Andorra

Álex Petxarromán ya es nuevo jugador del Andorra. El Dépor logra dar salida de esta forma a un futbolista que no entraba en los planes de Antonio Hidalgo y que se había quedado fuera de las convocatorias de los últimos partidos amistosos del conjunto blanquiazul.

El lateral regresa al club desde el que aterrizó en A Coruña y lo hace en forma de cesión. Y es que el conjunto coruñés realizó la temporada pasada un desembolso económico para hacerse con sus servicios.

Sin embargo la etapa de Petxarromán en el Deportivo no ha sido satisfactoria para ninguna de las dos partes. El futbolista no entró con buen pie y varios errores en las primeras jornadas minaron su confianza.

✍🏼 Álex Petxarroman xogará cedido esta temporada no FC Andorra



Moita sorte, Petxa! 💙



ℹ️ https://t.co/7WeTReFcl8 pic.twitter.com/azadp0bYc2 — RC Deportivo (@RCDeportivo) August 14, 2025

En total se marcha tras disputar 27 encuentros con la camiseta del Deportivo, 17 de ellos como titular. Petxarromán seguirá en Segunda División en un equipo dirigido por Ibai Gómez, ex futbolista del conjunto coruñés.