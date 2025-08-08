Hidalgo confirma la continuidad de Patiño en el Deportivo: "Se lo ha ganado"

El Deportivo se presentará este sábado ante su afición en una nueva edición del Teresa Herrera ante el Le Havre. En la previa del encuentro Antonio Hidalgo repasó la actualidad del equipo valorando la situación personal de varios futbolistas de la plantilla.

El técnico confirmó en primer lugar la continuidad de Patiño tras su gran pretemporada. "Va a seguir porque se lo ha ganado. Lo vemos como un 6 y veremos si también de 8. Viene de un año duro pero nos puede aportar mucho a pesar de la competencia".

Más dudas existen alrededor de Chacón y Rubén López. "Con Luis tomaremos una decisión en breve. Es un futbolista que nos agrada pero tiene mucha competencia. En el caso de Rubén viene con mucha energía. La gente que viene de abajo tiene que entender que en el fútbol profesional hay que apretar para seguir en él".

En el caso de Helton, el técnico del Deportivo fue muy claro: "Poco se puede hacer ante las cláusulas. Dar las gracias a Helton y a buscar un portero que compita con Germán".

Hidalgo se mostró encantado con Yeremay y Mella, jugadores a los que espera mantener con el nivel del año pasado. "Estoy encantado por poder entrenar a gente de tanta calidad". Además entrenador del Deportivo aseguró que no se fichará a ningún central más y confirmó que Samu "será uno más y entrenará con nosotros de manera habitual".