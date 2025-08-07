Deportivo: baile de cifras en el traspaso de Helton Leite

Las famosas cláusulas de rescisión siguen siendo un tema que genera debate en el fútbol actual. Los clubes cada día son más herméticos a la hora de ofrecer cifras reales por traspasos y con las cláusulas sucede algo similar.

El fin de semana salió la noticia de que el Fortaleza venía a por Helton Leite y estaba dispuesto a desembolsar el dinero de su cláusula de rescisión. Diferentes medios de comunicación, alguno con información bastante directa desde el Deportivo, cifró esa cantidad en un dinero cercano al millón de euros.

El club mantuvo silencio y tan solo quiso especificar en el comunicado de salida de Helton que no había negociado con ningún club y el guardameta se marchaba tras depositar su cláusula de rescisión.

Ahora conocemos la versión del equipo brasileño que asegura que esa cantidad recibida por el Deportivo es de 300.000 euros, muy inferior a lo que se pensaba.

Más allá de eso, el conjunto coruñés busca ahora guardameta en el mercado a nueve días de comenzar la temporada de manera oficial.

La despedida de Helton

El guardameta ya ha actualizado su página de Instagram en la que se muestra como nuevo futbolista del Fortaleza a la vez que se ha querido despedir del Dépor con un mensaje dirigido a la afición.

En él asegura que siempre guardará "en la memoria esta temporada. Ahora estaré más cerca de mi familia tras siete años fuera y estoy seguro que pronto se va a dar el ansiado ascenso a Primera".

La despedida viene acompañada de varias fotos de Helton a lo largo de esta temporada.