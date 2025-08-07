A Coruña calienta motores con su día grande de fútbol: llega el sábado de Teresa Herrera

El trofeo Teresa Herrera, uno de los más emblemáticos en el panorama de los trofeos de verano, vivirá este sábado 9 de agosto su día grande en A Coruña con la celebración de una nueva edición.

El día grande de fútbol de la ciudad de María Pita se iniciará pronto, ya a las 10:30, en el estadio municipal de Riazor con la disputa de las finales del Mini Teresa Herrera. En el medio campo de Maratón jugarán la final prebenjamín el Victoria CF y el CD Calasanz, y en el medio campo de Pabellón lo harán el RC Deportivo y el Ural Español CF.

Al mediodía, el foco se traslada a los actos protocolarios. A las 13:00 en la iglesia de San Nicolás se celebrará la tradicional ofrenda floral y a las 13:45, en el salón de plenos de María Pita, tendrá lugar la recepción a los equipos participantes.

Por la tarde llegarán los dos partidos grandes. A las 17:00, el Dépor ABANCA saltará al campo para enfrentarse al SC Braga. Tres horas más tarde, a las 20:00, será el Dépor masculino el que afronte su partido ante el Le Havre francés en la puesta de largo del equipo de Antonio Hidalgo con la vista puesta en el estreno liguero y con dudas sobre la portería tras la salida de Helton Leite.

Como es habitual, los ganadores tanto del partido masculino como del femenino recibirán el mismo trofeo, en cuanto a tamaño, medidas y composición, en un ejercicio de igualdad que ya instauró el concello de A Coruña hace varias ediciones.

Otras tradiciones como la habitual comida hace ya años que se quedó en el camino, mientras que algunas como la ofrenda floral se han recuperado recientemente tras ser eliminadas en la etapa de gobierno de Marea Atlántica.