Pablo Vázquez y su salida del Deportivo: "No me veían mucho más futuro en el club"

Pablo Vázquez fue presentado este martes como nuevo jugador del Sporting. Tras dos temporadas en el Deportivo, el central defenderá otra camiseta este año y volverá a Riazor como rival.

Durante su presentación, Pablo pudo explicar por fin cómo se desarrolló su salida del conjunto coruñés: "Llevo un mes sin hablar porque era una situación en la que tenía que ir con cuidado y no meter la pata. No me esperaba que pasara todo lo que pasó en el mes de junio y sobre todo viendo cómo había ido la temporada".

"Tuve una reunión individual al finalizar la temporada como todos mis compañeros del Dépor y recibí una valoración en la que no coincidíamos prácticamente en nada. En ese momento me entraron dudas y trasladé la siguiente pregunta. ¿Me estáis abriendo la puerta? Y la respuesta fue: "por nosotros sin problema". Ante eso exploré mis posibilidades y apareció el Sporting. A partir de ahí yo quería venir para aquí y se llegó a un acuerdo con esfuerzos de todo el mundo".

Los periodistas asturianos insistieron en las razones que llevan a un jugador como Pablo con 41 titularidades la temporada pasada en el conjunto coruñés a salir de esa forma: "Yo tenía un año más de contrato en el Dépor pero ellos no me veían mucho más futuro allí. No quiero desvelar muchos detalles de la conversación porque fue privada pero me quedó una sensación muy mala y se me apagó el cuerpo ahí. Para rendir al máximo nivel es importante sentirse valorado y arropado".

En el plano personal el jugador ha reconocido que la situación ha sido difícil de llevar a nivel de personal: "Es un mes que ha sido difícil de gestionar porque yo en el Deportivo sentía que estaba en un buen momento. Cuando todo te pilla a contrapié no estás preparado".

El Sporting visitará el estadio de Riazor el domingo 7 de septiembre en la cuarta jornada de liga. Ese será el reencuentro del futbolista con la que ha sido su afición hasta hace unos días.