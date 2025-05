El recuerdo de la liga del 2000 de José Luis Oltra: "El Dépor caía bien en toda España"

A Coruña es una ciudad donde nadie es forastero. El coruñés de toda la vida, el CTV, tiene unos rasgos inconfundibles, pero los coruñeses adoptivos han ido adoptando muchos de ellos con el paso de los años.

Si el deportivismo tiene alguien que se ha mimetizado como nadie con su entorno es José Luis Oltra, el técnico de un maravilloso ascenso a Primera División en el curso 2011/12, con un contexto muy marcado por la exigencia. Oltra se identificó con la ciudad, que visita regularmente para seguir en contacto con los amigos que hizo en sus dos años a orillas de la Torre de Hércules.

Aquel 19 de mayo del 2000, Oltra no podía imaginar que iba a entrenar al Dépor. "Yo recuerdo alegría, en aquel momento no podía imaginarme que en algún momento tendría la fortuna de entrenar algo tan grande como el Dépor. Como aficionado al fútbol, todos le teníamos mucho cariño a ese Súper Dépor, le competía a los grandes siendo un club muy grande en cuanto a la afición pero que evidentemente era más humilde, a todos nos caía bien y todos hacíamos fuerza, ya había ganado la copa y yo fui testigo porque fui a ver la final de la lluvia a Madrid in sito", relata el técnico en conversación con Quincemil.

"El Dépor caía muy bien, ya estuvo a punto de ganarla contra el Valencia, parecía que se escapaba una oportunidad histórica. Era un equipo que caía simpático en toda España y creo que un poco todos hacíamos fuerza para que ganara un campeonato de liga con las grandes plantillas", rememora confirmando un hecho que ha seguido intacto con el paso de los años.

"Me acuerdo de Irureta, el partido era contra el Espanyol y lo vi en alguna imagen de cuando estuve en el Dépor. Molina, Naybet, Mauro, uno de los mejores mediocentros defensivos, Fran, Mackay. Me acuerdo de ver cómo se celebró, y yo luego pude celebrar un ascenso y sé cómo celebra la gente de A Coruña esos éxitos. Me acuerdo en general de alegría, de que todo el mundo lo celebró por todo lo alto y del equipazo que tenía y que jugó muy bien, muy sólido pero que jugaba bien al fútbol porque tenía grandes futbolistas como Donato y muchos, seguro que me dejo a muchos que eran de gran nivel", incide.

Aquella liga es uno de los títulos oficiales que tiene el Dépor. José Luis, con Chema Sanz, logró su hermano pequeño, el de campeón de liga de 2ª División. En ese momento, una Champions ante un Valladolid y un Real Club Celta que le exigieron hasta la extenuación. Xisco Jiménez es testigo de ello, con aquel gol que lo dejó todo encarrilado.