El Obelisco, en A Coruña, acoge una muestra de fotos por el 25º aniversario de la liga del Dépor

La zona del Obelisco presenta desde hoy una exposición con 26 fotografías y 12 portadas de periódicos para recordar el 25º aniversario del título de liga del Dépor, que justo hoy cumple esta efemérides. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, visitó en las primeras horas esta muestra acompañada del concejal de deportes, Manuel Vázquez, y del concejal de cultura y turismo, Gonzalo Castro. Junto a Javi Guillén, uno de los organizadores del evento desde la plataforma O Mellor que me Pasou na Vida, fue disfrutando de todas las imágenes.

"Me enteré bien, estaba con un ojo en la selectividad y con otro en el fútbol. Fui a Cuatro Caminos, me salté las prohibiciones para espanto y pavor de mis padres pero les dije que la selectividad se podía repetir en septiembre pero eso solo se vivía una vez en la vida. Al día siguiente estaba bien pronto estudiando otra vez, me fue bien, fue el impulso que necesitaba", relató la alcaldesa a preguntas de los medios, recordando la anécdota que contó en Quincemil sobre cómo vivió aquel día.

"Creo que nos lo merecíamos después del 94, fue el momento de la catarsis, sacar todo aquello que llevábamos guardado en el corazón y esta vez sí disfrutarlo en la calle con los jugadores y el ambiente. Ojalá volvamos a celebrarlo", resume sobre el sentir colectivo.

¿Qué imagen le gusta más? "Me gustan todas, casi me quedaría con la de la afición en el campo y dejaban el hueco para que los jugadores fueran al vestuario. Son todas emocionantes, muy bonitas, quiero felicitar a los organizadores y a Mero y Sancho por este archivo tan bonito y que nos evoca tantos momentos felices", contesta con ilusión la regidora de una de las siete ciudades privilegiadas por esta efemérides: "somos siete ciudades, estamos en un palmarés histórico. Están los grandes equipos que han ganado la liga, pero estar ahí, entre esas siete, es muy especial".

Por último, preguntada al respecto, no quiso entrar en disputas con el Real Club Deportivo: "Relación con el Deportivo, no voy a entrar en polémicas ni a responder a nada más. Ya está, lo aclaré y listo. Vamos a disfrutar de la exposición, de los actos que se hagan, de la memoria colectiva, del recuerdo feliz de la liga y que sobre todo los más pequeños puedan disfrutarlo aunque sea a través de fotos de esos momentos que vivimos sus padres".

Una muestra con todas las secuencias

La plataforma O Mellor que me Pasou na Vida trata de resumir en 26 fotografías y 12 portadas toda la esencia mágica de aquel 19 de mayo. Uno de sus miembros, Javi Guillén, explicó que "las fotos son un recorrido de la previa del partido, como estaba engalanada la ciudad de blanquiazul, como arrancó el partido con los goles y creo que a la gente le va a gustar mucho la parte final con la celebración, la parte del vestuario, el pelo teñido de rubio de todos los jugadores y esa celebración tanto en Cuatro Caminos con mucha gente como en María Pita".

No quisieron olvidarse del resto de anónimos que hicieron imprescindible este hito: "también hemos puesto los agradecimientos eternos a todos los jugadores y empleados, tanto a los que más jugaron como a los que menos, son casi 70 personas: administrativos, taquillas... todos los nombres que lo hicieron posible y que hoy podamos estar aquí disfrutando y celebrando de nuevo. Ojalá le guste tanto al que pudo vivirlo como al que no, fue un momento único para el deportivismo y para la ciudad de A Coruña".