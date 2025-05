Gandy recuerda la celebración de la liga del Dépor del 2000: "La pena que me queda es no ir al estadio"

A Coruña, Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y San Sebastián. Siete ciudades que están unidas por un mismo hilo conductor, futbolísticamente hablando: haber podido celebrar un título de liga de Primera División con sus equipos, en algunos de los casos por partida doble.

Cada una de ellas tiene sus propias particularidades, pero en A Coruña el ritual tiene varios puntos marcados, como son sin duda la zona de Cuatro Caminos y la plaza de María Pita.

Un 19 de mayo del 2000, muchos deportivistas salieron en manada desde Riazor hasta Cuatro Caminos para reunirse y constatar la realidad: se había ganado al fin el trofeo liguero.

Francisco Gómez Seijo, Gandy, una voz más que conocida en el deportivismo, fue uno de los protagonistas de aquella celebración y recuerda cómo fue aquella noche en Cuatro Caminos. "Para mí ese día fue lo más grande. Recuerdo que me aposté un poco con Estrella Galicia a que montaba un camión y tocaba en Cuatro Caminos. No pude ver el partido, tuve que ir con mi padre a montar y a tocar al acabar el partido. Nos quedamos en una esquina de Cuatro Caminos, delante del Banco Pastor, esperando a que acabara y escuchándolo por la radio porque si ganaba, teníamos que tocar", recuerda en conversación con Quincemil.

Su mirada directamente a la gente, eufórica, es una perspectiva perfecta de lo que significó esa alegría colectiva. "Ver a la gente celebrando así fue tremendo. No sé si pincharon cuatro o cinco ruedas de la cantidad de cascos, botellas y demás. El camión estaba hecho polvo. Recuerdo a la gente subiendo con botellas, llevábamos cuatro personas de seguridad e hicieron falta porque la gente se quería subir al camión sin parar", rememora.

El músico recuerda una fotografía que tiene en su oficina. "Tengo una fotografía en la oficina donde se ve desde lo alto a toda la gente alrededor de la fuente y se ve una cosa muy pequeña, que es el camión con todo el equipo montado".

¿Qué sonó aquel día? El artista no tiene dudas y responde al momento: "Cada quince minutos tocábamos la conocida canción del y digo Deportivo, la tocamos encantados de la vida, con un subidón que ya te puedes imaginar".

La gran pena que le queda a Gandy de ese día fue no ir al campo. "No pude ir, y eso si me apena pero teníamos que trabajar y fue algo muy especial. Conseguir el permiso fue una locura y luego montar el camión fue otra", concluye.