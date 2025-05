Lendoiro, expresidente del Deportivo: "Sólo nos quedó la espina de la Champions, pudimos ganarla dos veces"

Augusto César Lendoiro es historia del Deportivo. Bajo su mandato el conjunto coruñés logró seis títulos oficiales: una Liga, una Copa del Rey y tres Supercopas. A pocos días del 25 aniversario del título de Liga, el expresidente repasa en esta entrevista en Quincemil su amplia trayectoria, sus sensaciones aquel 19 de mayo del 2000 y la mala relación con los actuales gestores del club.

Han pasado 25 años del título de Liga

Pues justo 25 son los años que estuve al frente del Deportivo. Es toda una vida y fueron épocas preciosas que hay que disfrutar aunque sea a través de los recuerdos.

¿Cómo recuerdas las horas previas al partido ante el Espanyol?

Había un gran nerviosismo. El fantasma del 94 estaba ahí y el Espanyol venía primado. Dependíamos de nosotros pero hasta tres equipos más podían pasarnos y optaban a ser campeones. Se dijo en muchas ocasiones que fue una liga con pocos puntos pero yo lo llevo al aspecto contrario. Fue una liga con cuatro equipos con posibilidades en la última jornada de ser campeón. Y el Real Madrid, que no podía ganar la Liga, ganaría ese año la Champions. Por eso fue tan difícil. Había rivales de mucho nivel.

Esos fantasmas del 94 revoloteaban por muchas cabezas.

Es que lo del 94 fue muy duro. Sólo los gallegos y coruñeses podíamos recuperarnos de aquello. Incluso celebramos el no haber quedado campeones. Y eso a pesar de que fuimos nosotros los que perdimos el título y con un penalti en el último minuto. Después de ese golpe brutal salimos a celebrarlo. En el 2000 lo organizamos de otra manera y aprendimos de los errores.

Es cierto que el partido quedó encarrilado muy rápido.

El gol de Donato ayudó mucho y el segundo también llegó pronto. Hablábamos de un gran rival porque aquel Espanyol fue campeón de Copa. Llegaron a Coruña primados hasta las orejas pero aquel día todo jugó a nuestro favor. Decíamos que España nos debía una Liga y por fin pudimos cobrarla.

¿Volvió a ver ese partido?

La verdad es que no. Tanto las cosas buenas como las malas me pasan enseguida y no vuelvo a ver esos partidos.

¿De qué jugadores de aquella plantilla guarda un recuerdo especial tras el título de Liga?

Destacar a alguien sería muy injusto. Unos marcaban goles y otros los paraban, aunque Songoo marcara un gol que fue injustamente anulado. Makaay marcaba goles, Songoo los paraba, estaba el genio de Djalminha que provocaba que a veces jugaras con doce futbolistas y otras con diez. También estaba la personalidad de Scaloni, Naybet, Mauro, Fran, Donato, Víctor. Es que era todo el equipo.

Lendoiro durante la entrevista con Quincemil Carmen G. Mariñas

¿Pudo el Dépor ganar más ligas?

Sí, pero nos coincidió la época de Negreira. Nosotros ya veíamos cosas raras. Nos pitaban árbitros en casa considerados halcones (término referido en la época para hablar de árbitros que no eran caseros) y fuera las palomas (término referido a los árbitros que solían beneficiar a los equipos de casa). Aquello jugó un papel importante. Hice denuncias en su momento pero ninguno podía imaginar que Negreira cobraba semejantes cantidades de dinero del Barcelona. Para mí es el caso más espectacular y denigrante en la historia del fútbol español. Siempre les perseguirá porque es durísimo.

¿Crees que se ha valorado lo suficiente?

En aquellos instantes creo que no supimos disfrutar de todo lo que se hizo bien. Ya no hablo sólo de títulos, hablo de subcampeonatos de liga, Supercopas etc. Celebramos partidos y títulos muy concretos. Mira como ha celebrado el Athletic de Bilbao la última Copa del Rey. En A Coruña poco valoramos algunos títulos como las Supercopas que ganamos al Valencia, a un gran Espanyol y a un Real Madrid. Si no celebramos eso, ¿qué vamos a celebrar?

¿Cómo valoras la labor al frente del club?

Hay dos momentos que separo en esa parte de la historia del Dépor. Son dos momentos estelares. Por una parte el surgimiento del Superdépor con la llegada de Bebeto, Mauro, Aldana y compañía con Arsenio Iglesias y el momento de máximo esplendor y clave en el despegue de la entidad que yo llamaría el plan 2000. Llega mi salida de la política y convertirme en profesional del fútbol. Es una etapa nueva, con el título de liga y muchas cosas más. Había un plan quinquenal y estaba programado. Queríamos el título de Liga y lograr un gran nivel internacional que se cumplió con los cinco años de Champions. Cuanta más dedicación, mejores resultados se obtienen.

¿Fuiste un precursor de muchas medidas que luego se integraron en el mundo del fútbol?

Por ejemplo mis peleas con la FIFA. Estuve 18 meses inhabilitado por no decir nada. Fui el enfant terrible del fútbol internacional. Hablamos de ventanas internacionales para que no hubiera partidos de liga y de selecciones, cobrar indemnizaciones por lesiones en partidos internacionales etc. El Deportivo se quedó solo en esas peleas. Los grandes no se querían enfrentar a nadie y un loco de Corcubión fue el que se enfrentó y hoy en día están normalizadas. Nosotros nos jugamos el pellejo por conseguir esas cosas.

Y la espina de la Champions

Fue el único título que no logramos. Aunque primero fue la Recopa. Era el título que tuvimos más fácil pero perdimos en semifinales ante el PSG. Luego también recuerdo la eliminación en UEFA ante el Borussia Dortmund, quizás el partido que más sufrí. Fue un partido muy injusto, tanto aquí como allí. Y después llegaron los cinco años de Champions. Creo que pudimos ganar la primera vez que jugamos, era el mejor equipo que tuvimos pero nos eliminó el Leeds. Luego está la eliminatoria del Oporto y los nefastos arbitrajes que sufrimos. No interesaba que el Deportivo rompiera los esquemas de los grandes. Dejamos de ser simpáticos.

Eras un presidente atípico que a la vez hacía de director deportivo.

Miguel Ángel Gil Marín dijo una cosa muy curiosa cuando negociábamos el fichaje de Filipe. Gil vino con Clemente Villaverde y García Pitarch y yo estaba solo. Gil Marín les dijo a ellos, este es un tres en uno. Es cierto que siempre hice varias labores. Es difícil encontrar un presidente que si no domina la actividad pueda rodearse bien de gente. Si a mí me dicen que me encargue de una tecnológica y tengo que buscar quién me ayude, sería una casualidad que acierte. En el fútbol es lo que está ocurriendo. Los presidentes de antes estaban siempre vinculados de alguna manera, Jesús Gil, Caneda, Gaspart, Mendoza, Lopera. Eso era una maravilla. Podía ocurrir cualquier cosa pero eso se ha perdido. Ahora por ejemplo nadie habla. Nadie sabe qué piensa el Deportivo. Si hablan, hablan raro. Para mí el fútbol ahora es otro mundo. Antes acababa un partido y los presidentes se pasaban por la televisión para dar la cara. Se ha perdido naturalidad, ahora de habla el director general, el director de instituciones, el encargado de material, el entrenador que siempre dice lo mismo, pero no sabemos qué opina el club.

¿Cómo vives la etapa final al frente del Deportivo?

Se producen circunstancias económicas que tuvimos que sufrir. Caixagalicia y Caixanova tenían un acuerdo con nosotros de un crédito de cuarenta y pico millones de euros. Caixanova y Banco Gallego cumplen y Caixagalicia no. A partir de ahí empiezas a no poder hacer frente a las deudas con Hacienda y el equipo pierde fuerza porque no puede aguantar. Hay que ser realistas y además parecía que el Deportivo era forastero para las instituciones locales porque era lo único que no podían controlar.

Y llega la salida tras unas elecciones y un paso al ostracismo.

Pues es algo que no entiendo. Creo que cada vez están cometiendo un error más grosero. Hubo momentos en que podías pensar que el choque de unas elecciones podía estar detrás aunque creo que nosotros fuimos exquisitos a la hora de marcharnos. Poco a poco la cosa ha ido llegando a extremos en los que casi eras el enemigo del club. La familia sufre, los amigos sufren y uno mismo sufre aunque yo lo llevé de otra manera. Ahora han pasado once años y no sé, sigo manteniendo una gran relación con muchos presidentes del fútbol español. Creo que podríamos haber asesorado en algunas cosas e incluso en errores que nosotros cometimos pero no, hemos llegado al extremo de que te echen del palco o que la gente no pueda hablar de ti porque lo persiguen, pero desgraciadamente es así.

¿Paralelamente notas un mayor apoyo popular?

Lo noto y ha crecido de manera espectacular. Nunca había tenido ese cariño porque además durante mi mandato la relación con las peñas y la afición la llevaba un fenómeno como Pachi Dopico. Siempre fue un lujo tenerlo dentro del club e hizo un sacrificio brutal. Yo asistí a pocos actos y ahora es increíble y de hecho ahora tengo que parar porque tengo una edad.

Pero entiendo que reconforta.

Reconforta mucho. Cuando llegaba a esta entrevista me han saludado un grupo de señoras desde una cafetería y con mucho cariño. En la calle noto una sintonía increíble y va a más.

¿Cómo se le explica a alguien de fuera?

El mejor ejemplo es lo que vivo. Cuando me echaron del palco he ido a mi localidad como socio que está muy cerca del palco. En más de una ocasión equipos contrarios han saltado y salido del palco para venir a saludarme o darme un abrazo. No entendían nada la situación. Yo a veces pienso que no sé si son conscientes de lo ridículo que supone esa situación.

¿Cómo te sientes?

Pues viendo el cariño de la calle me preocupa poco. Nunca tuve tanto apoyo de la calle como siento ahora. Además antes iba a toda velocidad en lo mío. De hecho al extranjero nunca viajaba con el club. Nunca estuve con Berlusconi, ni estuve en Manchester o en Múnich. Podía presumir y viajar pero yo tenía que estar aquí pensando en lo mío y en lo que yo era rentable. En realidad la situación actual me da pena porque las medidas van a más y las toman personas que no saben lo que es el Deportivo. Ellos sólo ven una camiseta que se vende bien o un momento del club pero hacia mí es una persecución.

Lendoiro, en un momento de la entrevista Carmen G. Mariñas

¿Participará en algún acto del club sobre el aniversario del título de liga?

Lo lógico es que el club organizara algo pero conmigo no cuentan absolutamente para nada. Tengo entendido que quieren sacar una camiseta conmemorativa. La gente que estaba o que marcó el gol no valen para nada pero la camiseta sí.

Una valoración de este Deportivo actual.

Me da pena porque creo que es un equipo que podía llegar mucho más arriba de lo que ha llegado. El Deportivo no es el Mirandés, con todo el respeto del mundo al Mirandés que está haciendo una temporada espectacular. Deben tener a un par de fenómenos haciendo un gran trabajo. En mi época admiraba mucho al secretario del Éibar porque sabía mucho y dominaba muchos aspectos del fútbol más modesto. Pero con el Deportivo tienes que aspirar a más, es un equipo que ganó la Liga, el Centenariazo. Somos un equipo que tiene que salir siempre a ganar. Debes marcar un objetivo ambicioso y tiene que ser ascender. Luego puede no conseguirse y habrá razones pero la realidad es que en la situación actual el Deportivo tiene que ser el Madrid o el Barcelona de Segunda División, porque además tiene uno de los presupuestos más elevados.

¿Qué la parece la labor de Fernando Soriano?

Soriano no creo que deba continuar. Si has fallado en tantos fichajes que has hecho. Hablo desde fuera y sin conocer las interioridades del club. Mientras parece que los puntos que aporta Gilsanz no son suficientes, no entiendo cómo valen los de Soriano. Yo creo que este Deportivo tenía que estar peleando por el playoff. Si de 14 fichajes sólo juegan 2 o 3 quiere decir que no has acertado. Y cuando ningún delantero supera los cuatro o cinco goles, algo falla.

¿Cuál es el mayor acierto durante tu presidencia?

El mayor acierto fue rodearme de la gente que me rodeé. Entre todos no éramos capaces de avalar ni un millón de pesetas, pero cada uno sabía su cometido y me pusieron a cortar el bacalao en el tema fichajes y en el aspecto económico. El resto de cosas estaba dividido y cada uno sabía su parcela. En 25 años no tuvimos grandes choques y nos seguimos reuniendo una vez al mes todos para vernos y contar batallitas.

¿Y el gran error?

Pues la verdad es que he cometido muchos aunque me cuesta pensar en el mayor que pude tener. Hubo muchos fichajes fallidos o circunstancias que no debieron producirse. A lo mejor el gran error podría ser el hecho de no dejar el club antes pero estaba centrado en el concurso de acreedores. ¿Me pude marchar antes? Sí, pero más allá de los fallos veía difícil que alguien lo pudiera hacer mejor que nosotros. Además sabíamos que llegaba una época buena porque los derechos de televisión se iban a multiplicar y podíamos recuperar la deuda. No sé, hubo errores pero los que han venido no han estado mejor y a lo mejor hubiera sido bueno que me hubiera quedado un poco más.