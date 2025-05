Bares de la previa de Riazor recuerdan el día que el Dépor ganó la liga: "Fue una locura"

Los bares que rodean el Estadio de Riazor son grandes templos del deportivismo: en ellos se viven las previas, los partidos y los postpartidos, y, como consecuencia, también las alegrías y las tristezas que experimente el Dépor.

Si bien hoy en día puedes encontrar muchos locales donde tomarte una cerveza antes, durante o después de un partido, pocos de ellos estaban abiertos cuando el Dépor conquistó la Liga, hace ya 25 años. El Bar Sieiro y Bodegas do Bao sí estaban por aquel entonces en activo.

Alejandro Novo, Álex para los amigos, es el responsable del Bar Sieiro. Aunque en aquella época tenía solo 12 años, recuerda para Quincemil cómo vivió aquel 19 de mayo del año 2000 dentro del negocio familiar.

Alex de Bar Sieiro Quincemil

"Teníamos todo el bar decorado: ramos de flores con rosas blancas y azules, bufandas y banderas del Dépor colgadas, y globos. Nuestro local antiguo era mucho más pequeño que el de ahora, así que imagínate. Estaba todo lleno de gente, tuvimos que sacar las mesas y las sillas para que entrase más gente", cuenta Álex.

Además, señala: "El ambiente que hubo el año pasado con el ascenso me recordó bastante a la locura de aquel día". Reconoce que entonces no se veía tanta "chavalada" como ahora, pero ese día sí que se acercó gente al bar que no formaba parte de la clientela habitual: "Cerramos cuando ya no nos quedó nada que vender. Recuerdo asomarme a la calle y ver que la cola de la tienda de los bocadillos era impresionante.

También comparte una anécdota curiosa: al estar situados justo enfrente del estadio, se enteraban de los goles antes de que aparecieran en la televisión del local. "La gente gritaba gol en el estadio y nosotros los veíamos pasados los cinco o diez segundos".

Por su lado, Roi de Bodegas do Bao, rememora con Quincemil la fecha del día histórico para el deportivismo: "Fue un día impresionante, desde primera hora hubo gente. Toda la ciudad se volcó con el equipo". El hostelero recuerda que ese día su local vivió una "auténtica locura" sobre todo durante la previa al partido: "Después hubo gente, claro, pero se fueron desplazando a Cuatro Caminos para la celebración en la fuente".

Roi de Bodegas do Bao Quincemil

También se le queda grabado en la memoria el ambiente en las calles. "Había muchos coches con banderas del Dépor. Y me acuerdo especialmente de que vinieron las hormigoneras del Deportivo. Todos los rusos de la compañía de tranvías con banderas... había muchísimo ambiente", concluye.