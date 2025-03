El Dépor empieza a "pasar lista" en Riazor: envía emails a socios que no van al estadio

El Deportivo de La Coruña parece querer optimizar y maximizar la asistencia de socios al estadio de Riazor, y por ello esta semana ha comenzado a enviar emails a socios que no han asistido al último partido en el estadio, el Deportivo-Córdoba.

Con el título "Botámoste de menos no Dépor-Córdoba", en el email el club pregunta a los socios los motivos por los que no acudieron al estadio. El correo ha sido recibido por algunos abonados que no fueron al partido del pasado 7 de marzo.

Solo 20.625 personas acudieron a Riazor en un encuentro disputado en viernes a las 21:00 horas de la noche, una cifra más baja de lo normal, pero aun así muy superior a la de otros equipos de la categoría e incluso de Primera División.

El email, firmado por la Oficina de Atención al Deportivismo, dice lo siguiente:

"Hola deportivista, Nos hemos dado cuenta de que no has asistido a este último encuentro y queríamos conocer las causas por las que no pudiste asistir. Tu respuesta es muy importante para poder conocerte mejor. Si tienes un momento, por favor, completa este breve formulario para ayudarnos a entender mejor tus razones Gracias por tu apoyo continuo. ¡Esperamos volver a verte en ABANCA-RIAZOR! FORZA DÉPOR!"

A continuación, un enlace a un rudimentario formulario de Google Forms, en el que permite al usuario elegir entre ocho motivos diferentes por los que no ha acudido al estadio, además de añadir un texto que el usuario puede cumplimentar en caso de que la respuesta sea "Otras".

El formulario que pueden responder los Deportivistas

Sitios vacíos y lista de espera

El Dépor se encuentra desde hace meses con un bendito problema. Hay lista de espera para hacerse socio del equipo, pero al mismo tiempo hay miles de localidades sin ocupar en cada encuentro en Riazor, especialmente en la grada de Tribuna.

Para intentar paliar esto, el club desde hace años permite a cada socio liberar su asiento, con un sistema en el que el equipo y el abonado se reparten al 50% el importe de la venta de la entrada. El dinero que cada abonado acumule le permitirá tener un descuento de hasta el 50% en su carnet de socio del año siguiente.