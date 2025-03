Tristán: "Todos mis compañeros del Deportivo salían de fiesta, pero la culpa siempre era de Diego"

Diego Tristán es historia del Deportivo. El delantero andaluz vivió en el campo algunos momentos históricos del conjunto coruñés. En su palmarés figuran dos Supercopas y una Copa del Rey, con el famoso Centenariazo. Tristán fue además el autor del segundo gol de ese partido ante el Real Madrid. A ello hay que añadir un trofeo Pichichi tras marcar 21 goles en la temporada 2001-2002.

La carrera de Diego Tristán estuvo siempre marcada por su fama de fiestero. Las redes han viralizado estos días unas reflexiones del andaluz sobre ello en una entrevista en Relevo: "Yo he salido como ha salido cualquier compañero. Luego a lo mejor salían todos igual. Me reía mucho con Joan Capdevila porque siempre decía, venga salimos todos que la culpa se la van a echar a Diego".

Aunque ahora lo cuenta con una sonrisa en la cara, el ex jugador también asegura que en su momento le molestaba: "Yo nunca he salido el día antes de un partido. Dos o tres días antes del partido, sí. Si yo ya estaba cansado, si yo ya correr no era un futbolista que trabajara la hostia físicamente. Yo necesitaba recuperarme, necesitaba estar bien y estar tranquilo para hacer luego lo que hacía en el campo".

Diego Tristan, genio y figura💫 que sorte tiven de verte xogar, espectaculo puro. #DiegoTristan #Depor pic.twitter.com/qxSUaA8N8Z — Roi da Costa (@Roi_da_costa) March 2, 2025

Preguntado sobre si esa condición le pudo lastrar en su carrera, Tristán lo tiene claro: "Te dicen lo que puedes llegar a ser Bota de Oro, pero también podía no haber llegado a nada. Con 17 años jugaba en el equipo de mi pueblo tres días sí y dos no. No era un jugador importante en el equipo de mi pueblo y con 24 años juego un Mundial. No es algo fácil pero al final me quedo con que la gente me ha visto jugar y he tenido un nombre".

Diego Tristán sigue con su carrera en los banquillos aunque por el momento no ha dado el salto a categorías profesionales.