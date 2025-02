El Lucas Pérez más personal explica su salida del Deportivo

La sociedad actual tiende a ver a los deportistas profesionales como un grupo de gente joven y privilegiada a la que nada le afecta. Evidentemente las condiciones económicas de muchos de ellos son muy superiores a los de la mayoría y eso suele provocar una especie de derecho adquirido a juzgar sin conocimiento.

Fernando Fernández Lucas Pérez: el niño de Monelos que devolvió al Deportivo al fútbol profesional

Algo así podría aplicarse al caso de Lucas Pérez. Aunque en A Coruña eran conocidos los problemas con sus padres biológicos, poca gente era consciente del sufrimiento vivido por el de Monelos en los últimos meses.

Esos problemas personales y la falta de confianza con los estamentos altos del Deportivo provocaron una salida abrupta y por la puerta de atrás del capitán del Deportivo.

Ya en Eindhoven y con el reto de formar parte de un equipo de Champions, Lucas atendió a varias radios nacionales para tratar de explicar su salida del Dépor. "Noté una gran falta de confianza. En verano el club quiso renovarme con más dinero pero paré esa renovación para ver si éramos capaces de superar ciertas cosas que habían pasado y no me habían gustado. También tenía a punto esta temporada la renovación automática por partidos pero le pedí al club tiempo para pensarlo bien. A los dos días me mandaron un documento para firmar y un compromiso con el club. Era el capitán del equipo y para mí eso fue una falta de confianza", explicó en El Partidazo de Cope.

Además también hizo referencia a una polémica cláusula en el contrato de rescisión. En concreto se refiere al punto 4, un punto que trató de imponer el club con una especie de cláusula de silencio para Lucas, algo que tampoco le sentó bien.

Una vida personal muy complicada

Sin duda la parte más desgarradora y dura de la entrevista fue cuando quiso relatar el infierno que está viviendo con sus padres. "Siempre digo que quienes me criaron fueron mis abuelos. Desgraciadamente se marcharon muy pronto y ahora he entrado en una batalla judicial con mi padre, un padre que me abandonó y ahora quiere una manutención de por vida. Me abandonaron con dos años y ningún niño debería pasar por esa situación. He vivido muchas traiciones con mi familia de sangre pero por suerte tengo otra familia que me acogió con 14 años".

Lucas también reconoció que está inmerso en una batalla judicial y que ha sido muy duro revivir ciertas cosas de niño. "He tenido que ir a servicios sociales a recopilar documentos y es una situación que me ha agobiado mucho, incluso el cruzarme con mi padre por la calle".

Su fichaje por el PSV

El coruñés asegura que recibió la oferta el 30 de enero. "No estaba preparado para firmar. Les expliqué mi situación y me entendieron perfectamente. Me escribían cada semana para ver cómo iba y se han portado muy bien. Mientras he estado trabajando con un entrenador personal y con el Rayo Majadahonda donde están dos grandes amigos míos como Arribas o Pedro Mosquera. Vi que todavía tenía fútbol y por eso acepté la oferta de Holanda. Me gustaría retirarme en un campo de fútbol. Para mí fue muy desagradable salir del Dépor de la forma en que lo hice".

Sobre la posibilidad de jugar en Madrid y estar más cerca de su hijo, el delantero aseguró que no hubo "ninguna reunión de Lucas con ningún club madrileño", en clara referencia a las informaciones que salieron desde Madrid anunciando un acuerdo total con el Rayo Vallecano.