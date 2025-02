Diego Gómez renueva su contrato con el Deportivo hasta 2030

El Deportivo se ha tomado en serio el lema de construir su futuro con una base de jugadores de cantera. Tras las renovaciones y ampliaciones de Mella, Yeremay y Barcia, el club ha anunciado este jueves la renovación de Diego Gómez hasta 2030.

El extremo ourensano apostó el pasado verano por marcharse al Arenteiro. Cuatro meses espectaculares fueron suficientes para que el Dépor lo repescara de cara a la segunda vuelta. Aunque por el momento su participación en el primer equipo ha sido escasa, el club confía ciegamente en su futuro y ha querido cerrar su renovación hasta 2030.

Diego llegó al Dépor en categoría cadete y pronto mostró su potencial. El club ha publicado un vídeo en el que el futbolista se muestra feliz por esta ampliación. "É un orgullo vestir as cores do Dépor e estou moi contento. Foron os meus pais os que me dixeron que me quería o Dépor e sempre tiven moi claro que quería vir A Coruña. Cheguei en cadetes e é un soño xogar en Riazor co ambiente que se xera".

El extremo coincidió nada más llegar con otros futbolistas que también cuentan con largos contratos como Martín Ochoa, Rubén López o David Mella.