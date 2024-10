Deportivo: Idiakez reconoce que no "tiene decidido el once ante el Levante"

Imanol Idiakez se sentó en la sala de prensa de Abegondo para analizar el choque de este jueves entre Deportivo y Levante. El choque llega marcado por las bajas en el centro del campo de ambos equipos.

El técnico vasco no podrá contar con Mfulu, Jurado y Jaime. Las opciones para entrar en el centro del campo son variadas y pasan por Petxarromán, Escudero, Villares, Soriano y Patiño. A ellos hay que unir a Álex Alfaro, futbolista del Fabril que ha entrado en la convocatoria para el encuentro de mañana.

Cuatro bajas en el Deportivo

"Tenemos a cuatro jugadores fuera. Jurado, Mfulu, Jaime y Gauto no estarán mañana. Cuando hay problemas hay que buscar soluciones. Las lesiones han tardado pero han aparecido y justo coinciden varias bajas en la demarcación del centro del campo pero hay recursos y mañana habrá un once competitivo en el campo. Por mi cabeza pasan muchas posibilidades y aún no he tomado la decisión".

Posibilidades para Rama y Patiño

"Hugo Rama y Patiño son parecidos, más en posiciones de ocho y diez y siempre buscamos complementariedades y tomaremos la decisión más conveniente para intentar ganar el partido. Hay posibilidades y lo importante es tener opciones. Petxa ha jugado ahí, Escudero tiene opciones de poder rendir ahí y todos los que dije anteriormente. No estoy preocupado porque tendremos un buen once. Tengo confianza absoluta en Patiño y Rama. La temporada es larga y tenemos una plantilla de nivel y tienen toda mi confianza y darán el nivel cuando les toque".

Falta de gol

"La realidad es que generamos muchas ocasiones de gol y eso está relacionado con todo lo que nos dan los de arriba. Nos falta eficacia pero estaría más preocupado si no llegáramos, a veces el acierto es caprichoso y lo hemos vivido este año, pero estamos confiados en que llegarán. El otro día marcó Bouldini y es importante y estoy convencido de que mañana tendremos oportunidades de gol".

Generar ocasiones

"En el partido del otro día Cristian tuvo una situación de gol y la sacó Mackay y después en el entrenamiento hizo cuatro de cinco muy parecidas. Tenemos capacidad y estoy convencido de que los goles llegarán. Evidentemente ahora hay falta de eficacia pero repito, sería más preocupante no generarlas".

El Levante, un rival peligroso

"El Levante es un señor equipo. Es un equipo que debe ir para arriba y es un equipazo. Tienen a gente como Iborra, aunque ahora está fuera, pero hay mucho talento arriba y un entrenador que hace muy competitivos a sus equipos. Ellos también tienen bajas como nosotros y tienen problemas en el medio y seguramente tendrá que buscar alguna solución pero tiene recursos en la plantilla, igual que nosotros".

Estado de Diego Villares

"Diego Villares está bien. La semana pasada tuvo alguna molestia pero esta semana está bien. Hemos tenido cinco días y con respecto a este partido no tenemos un problema de recuperación, eso lo tendremos el domingo".

Petxarromán en el centro del campo

"Petxa tiene opciones de jugar en el centro del campo, ya lo probamos en Portugal. Ha jugado en Primera División allí y tiene capacidad para jugar. Mario ha jugado un poco más adelante pero creo que puede jugar perfectamente en el doble pivote y es bueno en los duelos. Estamos viendo el tipo de partido que esperamos mañana y decidiremos porque cada jugador nos abre un abanico de posibilidades".